Подстанций скорой помощи в Калининском районе Тверской области стало больше

Скорая медицинская помощь (или СМП) названа так неспроста. Она должна быть действительно быстрой: обычно «скорую» вызывают в крайнем случае - критическая температура у ребёнка, гипертонический криз, инфаркт, инсульт, тяжёлая травма. Всё, что касается работы скорой помощи, важно знать, ведь рано или поздно, увы, каждому из нас приходится вызывать белую карету с красным крестом.

В Тверской области разработана «дорожная карта» по совершенствованию организации скорой помощи - об этом не раз сообщало региональное правительство. Первые изменения коснулись Калининского района.

Раньше «неотложки» к жителям района отправляла Калининская центральная районная больница, в которой для этого функционирует специальное отделение, а с 1 августа скорую помощь в районе начали оказывать медики Тверской станции СМП.

Бригады «скорой» будут выезжать в район не из Твери, а из трёх недавно организованных для этого стационарных пунктов. Они располагаются в посёлках Эммаусс, Орша и Медное. Медики Тверской станции скорой медицинской помощи дежурят на этих пунктах круглосуточно.

Узнавать телефоны каждого из пунктов и решать, в какой из них позвонить, необходимости нет: все вызовы из района принимает и маршрутизирует Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи Тверской области. Поэтому для вызова «скорой» в Калининский район теперь необходимо знать всего два коротких номера - «03» и «112» (с мобильных телефонов).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Данные о скорости приезда бригад СМП, а это один из важнейших показателей качества оказания скорой помощи, мониторятся регулярно. В очередной раз такое исследование провёл федеральный Минздрав. Результаты этого мониторинга отражены в статистическом отчёте Министерства здравоохранения за 2018 год.

Здесь, к сожалению, порадовать читателя нам нечем. Согласно министерской отчётности, Тверская область вошла в тройку регионов, где чаще всего скорая помощь приезжает к пациенту через час и более. Случаев, когда бригада «скорой» приезжала на место не ранее чем через 60 минут после вызова, у нас 9,44% от числа всех вызовов.

В тройку регионов с самой «нескорой» медицинской помощью кроме нас вошла Томская область (10,34% случаев приезда через час и более) и Самарская область (такие случаи занимают 10,13%).

В лидерах по скорости приезда бригад СМП - Ингушетия, Калмыкия и Чувашия. Случаев, когда скорая помощь смогла добраться до пациента менее чем за двадцать минут, в этих субъектах соответственно 99,6%, 99,5% и 98,9%. В Тверской области таких случаев - 67,4%.

Что касается столицы, в Москве в пределах 20 минут «скорая» приезжает в 98,1% процентов случаев, а за час и более - в 0,06%.

Всё это - данные за 2018 год. Что касается года текущего, свежие цифры предоставила "КП"-Тверь" пресс-служба Правительства Тверской области. Согласно этой информации в 2019 году среднее время прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту сократилось до 14 минут.

- Таких результатов удалось достигнуть благодаря совершенствованию службы СМП в регионе – поэтапный план мероприятий в данном направлении разработан по поручению Губернатора Игоря Рудени, - сообщает пресс-служба регионального Правительства. - По результатам регулярного мониторинга, проводимого в Тверской области, по сравнению с 2018-м годом, среднее время прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам экстренной формы сократилось с 35 минут до 14 минут при регламенте в 20 минут, неотложная помощь при нормативе в 2 часа в тверском регионе оказывается от 20 до 60 минут. С 10 % до 1,1% снизилась доля повторно поступивших звонков на номер 112.

Сообщается также, что в Твери среднесуточное количество дежурных бригад скорой помощи выросло с 25 до 30. Рост числа медицинских бригад зафиксирован и в муниципалитетах.