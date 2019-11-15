На Волжском проезде в Твери столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-15T18:08:21+03:00

На перекрестке в центре Твери столкнулись три автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 15 ноября, на пересечении ул. Новоторжской и Волжского проезда, в Твери.

На перекрестке столкнулись три автомобиля "Мерседес", "Шевроле Ланос" и "Шевроле Нива". О случившемся сообщили в Госавтоинспекции Тверской области.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей "Шевроле Нива" и "Шевроле Ланос". Второй пострадавший доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Обстоятельства аварии уточняются.

ДТП на Волжском проезде в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Два человека пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU