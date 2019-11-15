На Волжском проезде в Твери столкнулись три автомобиля
Авария произошла вечером, 15 ноября, на пересечении ул. Новоторжской и Волжского проезда, в Твери.
На перекрестке столкнулись три автомобиля "Мерседес", "Шевроле Ланос" и "Шевроле Нива". О случившемся сообщили в Госавтоинспекции Тверской области.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей "Шевроле Нива" и "Шевроле Ланос". Второй пострадавший доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
Обстоятельства аварии уточняются.
ДТП на Волжском проезде в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
Два человека пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU