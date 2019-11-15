Пригоден ли сгоревший дом в Морозовских казармах в Твери для проживания, решит комиссия
Ситуация с домом №122 во Дворе Пролетарки находится на контроле администрации Твери. 14 ноября в здании возобновлена подача электричества по временной схеме. Решается вопрос о подключении газоснабжения.
Напомним, пожар в Морозовских казармах произошел 12 ноября. Огонь повредил нежилую часть здания. Из квартир были эвакуированы жители. Сейчас они временно разместились в гостиницах, у родственников и знакомых.
Пока дом не пригоден для проживания - квартиры залиты водой, на стенах - копоть. Для того, чтобы помочь жильцам дома ликвидировать последствия огня, администрацией города Твери организуется работа на объекте сотрудников клининговой компании – с ее помощью планируется отмыть копоть на высоких потолках помещений.
Четыре семьи, которые проживали в доме уже начали собирать документы на предоставление им маневренного жилья.
Поврежденное огнем строение будут обследовать специалисты департамента ЖКХ. В течение 10 дней комиссия решит, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.
ИСТОЧНИК KP.RU