2019-11-15T14:44:10+03:00
Общество

Пригоден ли сгоревший дом в Морозовских казармах в Твери для проживания, решит комиссия

Семьи начали собирать документы для получения маневренного жилья
Ольга ТРОФИМОВА
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Внутри дома квартиры залиты водой, на стенах - копоть Фото: пресс-служба администрации ТвериВнутри дома квартиры залиты водой, на стенах - копоть Фото: пресс-служба администрации Твери
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Ситуация с домом №122 во Дворе Пролетарки находится на контроле администрации Твери. 14 ноября в здании возобновлена подача электричества по временной схеме. Решается вопрос о подключении газоснабжения.

Напомним, пожар в Морозовских казармах произошел 12 ноября. Огонь повредил нежилую часть здания. Из квартир были эвакуированы жители. Сейчас они временно разместились в гостиницах, у родственников и знакомых.

Пока дом не пригоден для проживания - квартиры залиты водой, на стенах - копоть. Для того, чтобы помочь жильцам дома ликвидировать последствия огня, администрацией города Твери организуется работа на объекте сотрудников клининговой компании – с ее помощью планируется отмыть копоть на высоких потолках помещений.

Четыре семьи, которые проживали в доме уже начали собирать документы на предоставление им маневренного жилья.

Поврежденное огнем строение будут обследовать специалисты департамента ЖКХ. В течение 10 дней комиссия решит, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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