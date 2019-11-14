2019-11-14T18:37:43+03:00
Общество

В администрации Твери решают, чем заменить маршрут №207, который отказался обслуживать перевозчик

Возможно, пассажиров маршрута пересадят на автобус №154
Виктория ТУШКОВА
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Перевозчик обязан выполнять свои обязанности до начала февраля.Перевозчик обязан выполнять свои обязанности до начала февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Маршрутка №207 обслуживает жителей посёлков Дмитрово-Черкассы и ДРСУ-2. Она ходит по маршруту «Боровлёво 1 – Республиканская – Дмитрово-Черкассы – Боровлёво 1 (кольцевой)».

Напомним, перевозчик, компания "СВТК" («Северо-восточная транспортная компания»), положил на стол чиновникам департамента транспорта заявление о прекращении действия свидетельства на перевозки по данному маршруту.

Сейчас администрация города прорабатывает меры по замещению автобусов 207-го маршрута. В частности, есть предложение скорректировать находящийся в ведении МУП «ПАТП-1» автобусный маршрут №154 и увеличить количество данных автобусов на линии.

Также управление информации администрации Твери напоминает: согласно действующему законодательству, перевозчик не может прекратить перевозки по маршруту одним днём и обязан выполнять свои обязанности до 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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