В администрации Твери решают, чем заменить маршрут №207, который отказался обслуживать перевозчик

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-14T18:37:43+03:00

Перевозчик обязан выполнять свои обязанности до начала февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Маршрутка №207 обслуживает жителей посёлков Дмитрово-Черкассы и ДРСУ-2. Она ходит по маршруту «Боровлёво 1 – Республиканская – Дмитрово-Черкассы – Боровлёво 1 (кольцевой)».

Напомним, перевозчик, компания "СВТК" («Северо-восточная транспортная компания»), положил на стол чиновникам департамента транспорта заявление о прекращении действия свидетельства на перевозки по данному маршруту.

Сейчас администрация города прорабатывает меры по замещению автобусов 207-го маршрута. В частности, есть предложение скорректировать находящийся в ведении МУП «ПАТП-1» автобусный маршрут №154 и увеличить количество данных автобусов на линии.

Также управление информации администрации Твери напоминает: согласно действующему законодательству, перевозчик не может прекратить перевозки по маршруту одним днём и обязан выполнять свои обязанности до 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU