Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре
20 ноября каждого года отмечается учреждённый ООН Всемирный день ребёнка. Дата выбрана для этого дня не случайно. Именно 20 ноября в разные годы были приняты два значимых документа: Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка.
К этой дате прокуратура Тверской области и аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области организуют совместный приём по вопросам соблюдения прав детей и несовершеннолетних подростков.
Он состоится 20 ноября с 14:00 до 16:00. На вопросы граждан ответят старший помощник областного прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Иванова и региональный Уполномоченный по правам ребенка Лариса Мосолыгина.
Прокуратура находится на ул. Симеоновской, дом 27. На приём необходимо предварительно записаться по следующим телефонам: 8 (4822) 50-60-32 и 8 (4822) 50-60-61.
ИСТОЧНИК KP.RU