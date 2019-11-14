2019-11-14T17:25:22+03:00
Общество

Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре

Он пройдёт по предварительной записи
Виктория ТУШКОВА
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Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре.Приём граждан по вопросам прав ребёнка проведут в тверской прокуратуре.Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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20 ноября каждого года отмечается учреждённый ООН Всемирный день ребёнка. Дата выбрана для этого дня не случайно. Именно 20 ноября в разные годы были приняты два значимых документа: Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка.

К этой дате прокуратура Тверской области и аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области организуют совместный приём по вопросам соблюдения прав детей и несовершеннолетних подростков.

Он состоится 20 ноября с 14:00 до 16:00. На вопросы граждан ответят старший помощник областного прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Иванова и региональный Уполномоченный по правам ребенка Лариса Мосолыгина.

Прокуратура находится на ул. Симеоновской, дом 27. На приём необходимо предварительно записаться по следующим телефонам: 8 (4822) 50-60-32 и 8 (4822) 50-60-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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