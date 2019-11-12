2019-11-13T00:20:50+03:00
Звезды

В офф-программу премии «Золотая Маска» вошел спектакль «Тверь - Тверь» Театра юного зрителя

Постановка будет представлена во внеконкурсной программе
Ирина ТАРАСОВА
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«Тверь-Тверь» стал самым неоднозначным спектаклем театра, вызвавшим бурю эмоций среди зрителей. Фото: Геометрия«Тверь-Тверь» стал самым неоднозначным спектаклем театра, вызвавшим бурю эмоций среди зрителей. Фото: Геометрия
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К вечеру 12 ноября стала известно, что один из спектаклей Тверского театра юного зрителя вошел в офф-программу премии «Золотая Маска» - «Маску Плюс». И этим спектаклем оказался «Тверь - Тверь». Зрители и коллеги сразу поздравили артистов и руководство ТЮЗа с высокой оценкой постановки. Напомним, несколькими днями ранее в Long List "Золотой маски" пошла постановка "Журавлиные перья" Тверского театра кукол.

Что же такое «Маска Плюс»? В ТЮЗе объясняют:

- В нее входит всё, что по разным причинам не поместилось в официальную конкурсную программу. Задача «Маски Плюс» – заполнить в сводной афише фестиваля пустующие регистры; не в качестве противовеса конкурсу, а в качестве его обогащения, разметки новых пространств театра.

Добавим, внеконкурсная программа спектаклей проводится в рамках «Золотой Маски» с 2009 года. В афише участвуют российские спектакли, рекомендованные экспертами, а также спектакли из стран СНГ, Балтии, Европы. «Маска Плюс» дополняет основную, конкурсную программу Фестиваля «Золотая Маска» с ее определенным форматом и строгими принципами отбора.

Чтобы увидеть «Тверь - Тверь», следите за афишей тверского ТЮЗа. Напомним, что данный спектакль стал самым неоднозначным по эмоциям и обсуждениям в театре.

Тверь в постановке представлена, как парадоксальный город: романтика упадка здесь переплетается с едкой социальной критикой, сермяжная правда - с мудростью неудачников, настоящее - с великим прошлым. Зрители попытаются осмыслить этот парадокс и увидеть честный спектакль, в сущности, о глубокой любви, которая почему-то зачастую выглядит как отчуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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