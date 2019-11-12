2019-11-12T21:43:15+03:00
Общество

Госавтоинспекция говорит о всплеске статистики смертельных ДТП с пешеходами в Тверской области

Нередко пешеходы гибнут или получают травмы по собственной вине
Виктория ТУШКОВА
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Статистика ДТП с пешеходами в Тверской области этой осенью серьёзно ухудшилась.Статистика ДТП с пешеходами в Тверской области этой осенью серьёзно ухудшилась.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В областной Госавтоинспеции отмечают, что статистика ДТП с пешеходами в Тверской области этой осенью серьёзно ухудшилась. Почему так происходит рассказал начальник Управления ГИБДД Тверской области Денис Черных.

- Всего за десять месяцев 2019 года на дорогах нашей области погибли 30 пешеходов, причём 21 из них – по собственной вине, - уточнил Денис Черных. - За сентябрь, октябрь и начало ноября произошла треть от общего количества ДТП с пешеходами, случившихся с начала года: за 70 дней на дорогах побили 13 человек.

Денис Черных отмечает, что во многих случаях пешеходы были сами виноваты в произошедшем, например, выходили на дорогу в нетрезвом состоянии. Кроме того, пешеходы игнорируют зебры, ходят в тёмной одежде, делающей их незаметными в осенних сумерках, не носят светоотражающие элементы, находясь на трассе за городом.

Для снижения травматизма и смертности пешеходов на дорогах предпринимается ряд мер. Основная сегодня - установка ограждений вдоль участков городских дорог, где пешеходы, игнорируя правила, часто перебегают проезжую часть. За этот год в городе всего появится 5 тысяч метров таких ограждений.

По словам главного госавтоинспектора региона, установка ограждений теперь заранее планируется при составлении документации на ремонт дорог. Кроме того, рассматривается вопрос об установке осевых ограждений по центру таких потенциально опасных улиц как проспект Победы, Орджоникидзе и 50 лет октября. Продолжится переоборудование пешеходных переходов, а также установка в городе новых светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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