В Тверской области за террористическую деятельность осужден уроженец Центральной Азии

СЕГОДНЯ 21:19 2019-11-12T21:19:10+03:00

Житель Центральной Азии проведет в тюрьме 17 лет за участие в террористической деятельности Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области

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Во вторник, 12 ноября, в Верховный Суд Российской Федерации подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного в мае 2019 года в Твери уроженцу Центральной Азии.

- Деятельность Улугбека Халмурзаева была пресечена Управлением ФСБ России по Тверской области, сотрудники которого расследовали уголовные дела, возбужденные по ч.2 ст.205.5 и 205.3 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Установлено, что осужденный после обучения в тренировочном лагере международной террористической организации участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

Решением суда фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU