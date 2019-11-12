Из-за пожара в Морозовских казармах объявлен сбор Тверского гарнизона

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-12T17:37:28+03:00

Огонь уничтожает перекрытия, спасатели обнаруживают прогары. Фото: с видео ГУ МЧС России по Тверской области

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Продолжается ликвидация пожара в Морозовских казармах Твери. Напомним, трехэтажный жилой дом загорелся около 15.30 12 ноября.

К 17.30 сообщается, что на месте в настощий момент - два участка тушения пожара.

Первый участок: звенья работают по 2-ому этажу и межэтажным перекрытиям. На втором участке звенья работают по 3-ему этажу и межэтажным перекрытиям с чердачным помещением.

Напомним, пожар ликвидирует 61 человек личного состава ГУ МЧС по Тверской области и у9 единиц техники. Пожар тушат в пять стволов. Также на месте - сотрудники полиции и ГИБДД.

По информации паблика "Увидено в Твери (Тверской области)" в соцсети объявлен сбор Тверского гарнизона.

Огонь уничтожает перекрытия, спасатели обнаруживают прогары. Все перекрытия с первого на второй этаж уже сгорели. Площадь прогара составила 60 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU