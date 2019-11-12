В Тверской области ищут инвестора для восстановления Гостиного двора в Кимрах

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-12T16:25:05+03:00

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В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени сформирована комиссия, которая займется обследованием здания Гостиного двора в Кимрах и примет необходимые меры по обеспечению безопасности на объекте.

Напомним, печальная участь постигла некогда известное историческое здание, бывшее визитной карточкой города. В ночь на 11 ноября фасад Гостиного двора обрушился.

Сегодня, 12 ноября, комиссия, в которую вошли представители Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области и сотрудники администрации города Кимры, провела выездное совещание в Кимрах. Речь шла о реставрационно-восстановительных работах и обеспечении мер безопасности на объекте.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящее время по решению Арбитражного суда Тверской области завершена процедура изъятия Гостиного двора у недобросовестного собственника, который не выполнил охранные обязательства и допустил разрушение здания.

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области подготовлена необходимая документация для проведения публичных торгов по поиску подрядчика, который займется восстановлением Гостиного двора. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU