В Кимрах Тверской области обрушился фасад Гостиного двора
Город Кимры лишился архитектурного памятника. В понедельник, 11 ноября, очевидцы сообщили в соцстях, что произошло обрушение фасада Гостиного двора. Обрушилась большая часть лицевой стороны.
Горожане пишут, что такой печальный итог для здания закономерен. Долгие годы оно стояло в запустении, ремонтировать его никто не спешил. Лишь обнесли высоким металлическим забором, чтобы скрыть разруху от посторонних глаз. И вот к чему это привело.
Как отмечают градозащитники из объединения "Тверские своды", Гостиный двор - монументальный памятник, редкий для русской провинции, а для Тверской области - уникальный.
Вместе Торговыми рядами - характерным памятником кирпичной эклектики - Гостиный двор представлял единый архитектурный ансамбль. Долгое время композиция являлась визитной карточкой Кимр, от которой теперь остались лишь непривлекательные для взора руины.
Здание обнесли высоким забором и не ремонтировали Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"
СПРАВКА "КП":
Гостиный двор был построен на Октябрьской (бывшей Соборной) площади в 1914 году. Здание в псевдорусском стиле строили на деньги, собранные вскладчину девятью сельскими обществами. Планировалось, что помещения здания будут сдаваться в аренду. Спроектировал его автор московского ГУМа А.Н. Померанцев.
В строении располагались магазины, склады, аптека и небольшая электростанция. По проекту рядом должно было располагаться еще одно здание со стеклянной крышей, но идею так и не осуществили.
В годы Первой мировой войны третий этаж Гостиного двора использовалась как госпиталь. После революции его превратили в Дом советов.
Долгое время Гостиный двор стоял в запустении и постепенно разрушался Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"
ИСТОЧНИК KP.RU