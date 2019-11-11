2019-11-11T18:02:57+03:00
Общество

В Кимрах Тверской области обрушился фасад Гостиного двора

Уникальное здание, построенное в псевдорусском стиле, давно находилось в запустении
Ольга ТРОФИМОВА
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У здания Гостиного двора обрушилась лицевая часть фасада Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"У здания Гостиного двора обрушилась лицевая часть фасада Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"
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Город Кимры лишился архитектурного памятника. В понедельник, 11 ноября, очевидцы сообщили в соцстях, что произошло обрушение фасада Гостиного двора. Обрушилась большая часть лицевой стороны.

Горожане пишут, что такой печальный итог для здания закономерен. Долгие годы оно стояло в запустении, ремонтировать его никто не спешил. Лишь обнесли высоким металлическим забором, чтобы скрыть разруху от посторонних глаз. И вот к чему это привело.

Как отмечают градозащитники из объединения "Тверские своды", Гостиный двор - монументальный памятник, редкий для русской провинции, а для Тверской области - уникальный.

Вместе Торговыми рядами - характерным памятником кирпичной эклектики - Гостиный двор представлял единый архитектурный ансамбль. Долгое время композиция являлась визитной карточкой Кимр, от которой теперь остались лишь непривлекательные для взора руины.

Здание обнесли высоким забором и не ремонтировали Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"

Здание обнесли высоким забором и не ремонтировали Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"

СПРАВКА "КП":

Гостиный двор был построен на Октябрьской (бывшей Соборной) площади в 1914 году. Здание в псевдорусском стиле строили на деньги, собранные вскладчину девятью сельскими обществами. Планировалось, что помещения здания будут сдаваться в аренду. Спроектировал его автор московского ГУМа А.Н. Померанцев.

В строении располагались магазины, склады, аптека и небольшая электростанция. По проекту рядом должно было располагаться еще одно здание со стеклянной крышей, но идею так и не осуществили.

В годы Первой мировой войны третий этаж Гостиного двора использовалась как госпиталь. После революции его превратили в Дом советов.

Долгое время Гостиный двор стоял в запустении и постепенно разрушался Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"

Долгое время Гостиный двор стоял в запустении и постепенно разрушался Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"

ИСТОЧНИК KP.RU

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