Ненастоящим молоком торговали в Вышнем Волочке Тверской области
Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из сетевых магазинов в Вышнем Волочке.
По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, в составе молока жирностью 3,2%, произведенного в Московской области, установлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.
Выявленный факт является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции».
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU