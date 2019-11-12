2019-11-12T14:57:01+03:00
Общество

Ненастоящим молоком торговали в Вышнем Волочке Тверской области

В продукте обнаружены растительные масла и жиры
Ольга ТРОФИМОВА
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Поддельным молоком торговали в Вышнем ВолочкеПоддельным молоком торговали в Вышнем ВолочкеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из сетевых магазинов в Вышнем Волочке.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, в составе молока жирностью 3,2%, произведенного в Московской области, установлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.

Выявленный факт является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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