Ненастоящим молоком торговали в Вышнем Волочке Тверской области

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-12T14:57:01+03:00

В продукте обнаружены растительные масла и жиры

Изменить размер текста: A A

Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из сетевых магазинов в Вышнем Волочке.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, в составе молока жирностью 3,2%, произведенного в Московской области, установлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.

Выявленный факт является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU