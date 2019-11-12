2019-11-12T14:26:14+03:00
Общество

Назначен новый руководитель Тверского УФАС России

Им стал Павел Мироненко
Ольга ТРОФИМОВА
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Руководить Тверским УФАС России будет Павел Мироненко Фото: tver.fas.gov.ruРуководить Тверским УФАС России будет Павел Мироненко Фото: tver.fas.gov.ru
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Новый глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области Павел Мироненко вступил в должность 12 ноября 2019 года. Соответствующий приказ о назначении подписал руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Павел Мироненко в 2009 году окончил ГОУ ВПО Российский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция», а 2013 году – ФБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Начинал карьеру в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, где проходил службу на различных должностях.

В Федеральной антимонопольной службе прошёл путь от главного специалиста-эксперта Управления контроля размещения госзаказа ФАС России до заместителя руководителя Московского областного УФАС России.

Неоднократно награждён ведомственными знаками отличия.

Напомним, что до назначения Павла Мироненко, с 2012 года Тверским УФАС руководил Владимир Фомин, который уехал работать в Смоленскую область.

Обязанности руководителя до недавнего времени исполняла заместитель начальника Людмила Посохова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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