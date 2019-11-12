Назначен новый руководитель Тверского УФАС России
Новый глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области Павел Мироненко вступил в должность 12 ноября 2019 года. Соответствующий приказ о назначении подписал руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
Павел Мироненко в 2009 году окончил ГОУ ВПО Российский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция», а 2013 году – ФБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».
Начинал карьеру в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, где проходил службу на различных должностях.
В Федеральной антимонопольной службе прошёл путь от главного специалиста-эксперта Управления контроля размещения госзаказа ФАС России до заместителя руководителя Московского областного УФАС России.
Неоднократно награждён ведомственными знаками отличия.
Напомним, что до назначения Павла Мироненко, с 2012 года Тверским УФАС руководил Владимир Фомин, который уехал работать в Смоленскую область.
Обязанности руководителя до недавнего времени исполняла заместитель начальника Людмила Посохова.
ИСТОЧНИК KP.RU