2019-10-13T15:57:10+03:00
Общество

Руководитель антимонопольной службы Тверской области покинул регион

Его обязанности теперь исполняет заместитель
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Фомин и Посохова теперь в разных управлениях. Фото Тверское УФАС России.Фомин и Посохова теперь в разных управлениях. Фото Тверское УФАС России.
Изменить размер текста:

Тверское управление федеральной антимонопольной службы России распространило коммюнике, в нём оно уведомило о смене руководства.

Владимир Фомин, который возглавлял Управление с 2012 года, уехал руководить Смоленским УФАС.

Исполняющей обязанности руководителя оставлена заместитель начальника Людмила Посохова.

Посохова Людмила Владимировна родилась в 1965 году в Армавире Краснодарского края. В 1989 году окончила Калининский государственный университет по специальности «правоведение». В антимонопольных органах работает с 1997 года в разных должностях, в должности заместителя руководителя – с 2004 года.

Фомин Владимир Михайлович в 1989 году закончил Саратовский юридический институт, после чего более 13 лет работал следователем в УВД Тверской области; службу закончил в должности начальника отдела Следственной части Следственного управления УВД. В антимонопольных органах с 2009 года; с 01.08.2012 года был руководителем управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следственный комитет начал проверку факта убийство быком человека
В Селижарово Тверской области поджигателю не дали спалить чужой МАЗ
Женщина-водитель опрокинувшегося авто отказалась от медосвидетельствования
В Тверской областной библиотеке Горького прозвучат слова Андрея Платонова
Театры прощаются с Вышним Волочком
В дома Твери, где проблемы с отоплением, могут приехать летучие группы чиновников
Гарик Сукачёв в этом году в Тверь не приедет
В городах Тверской области наезжали на пешеходов
Жительница Конаково Тверской области оставила без денег посетителя кафе
Перевозчики Твери перешли в атаку на Минтранс Тверской области
У мужчины в сауне Твери женщина украла телефон
Юные регбисты из Твери вошли в число лучших на престижном турнире
В Тверской области ищут престарелую женщину в голубом халате
В Сележарово торговали нелегальной картошкой