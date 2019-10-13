Руководитель антимонопольной службы Тверской области покинул регион

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-13T15:57:10+03:00

Фомин и Посохова теперь в разных управлениях. Фото Тверское УФАС России.

Изменить размер текста: A A

Тверское управление федеральной антимонопольной службы России распространило коммюнике, в нём оно уведомило о смене руководства.

Владимир Фомин, который возглавлял Управление с 2012 года, уехал руководить Смоленским УФАС.

Исполняющей обязанности руководителя оставлена заместитель начальника Людмила Посохова.

Посохова Людмила Владимировна родилась в 1965 году в Армавире Краснодарского края. В 1989 году окончила Калининский государственный университет по специальности «правоведение». В антимонопольных органах работает с 1997 года в разных должностях, в должности заместителя руководителя – с 2004 года.

Фомин Владимир Михайлович в 1989 году закончил Саратовский юридический институт, после чего более 13 лет работал следователем в УВД Тверской области; службу закончил в должности начальника отдела Следственной части Следственного управления УВД. В антимонопольных органах с 2009 года; с 01.08.2012 года был руководителем управления.

ИСТОЧНИК KP.RU