Руководитель антимонопольной службы Тверской области покинул регион
Тверское управление федеральной антимонопольной службы России распространило коммюнике, в нём оно уведомило о смене руководства.
Владимир Фомин, который возглавлял Управление с 2012 года, уехал руководить Смоленским УФАС.
Исполняющей обязанности руководителя оставлена заместитель начальника Людмила Посохова.
Посохова Людмила Владимировна родилась в 1965 году в Армавире Краснодарского края. В 1989 году окончила Калининский государственный университет по специальности «правоведение». В антимонопольных органах работает с 1997 года в разных должностях, в должности заместителя руководителя – с 2004 года.
Фомин Владимир Михайлович в 1989 году закончил Саратовский юридический институт, после чего более 13 лет работал следователем в УВД Тверской области; службу закончил в должности начальника отдела Следственной части Следственного управления УВД. В антимонопольных органах с 2009 года; с 01.08.2012 года был руководителем управления.
ИСТОЧНИК KP.RU