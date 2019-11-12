В Твери пройдут соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина
Турнир состоится с 14 по 16 ноября
В ФОК имени Султана АХмерова продут соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина Фото: пресс-служба администрации Твери
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С 14 по 16 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени С. Ахмерова, на ул. Левитана, 87, стартуют XXXII традиционные соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина.
Участие в них примут спортсмены, имеющие подготовку не ниже первого спортивного разряда. Турнир проводится среди юношей 15-16 лет, юниоров 19-22 года, мужчин в различных весовых категориях.
Торжественное открытие соревнований запланировано на 16:00, 14 ноября.
Финальные бои, закрытие, награждение - в 11:00, 16 ноября.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU