В Твери пройдут соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-12T13:25:37+03:00

В ФОК имени Султана АХмерова продут соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина Фото: пресс-служба администрации Твери

Турнир состоится с 14 по 16 ноября

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С 14 по 16 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе имени С. Ахмерова, на ул. Левитана, 87, стартуют XXXII традиционные соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина.

Участие в них примут спортсмены, имеющие подготовку не ниже первого спортивного разряда. Турнир проводится среди юношей 15-16 лет, юниоров 19-22 года, мужчин в различных весовых категориях.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 16:00, 14 ноября.

Финальные бои, закрытие, награждение - в 11:00, 16 ноября.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU