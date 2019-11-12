В Тверской области новорожденным из 886 семей подарили подарки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-12T09:44:40+03:00

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Почти полтора месяца прошло с момента, когда новорожденным малышам в Тверской области начали дарить подарки. Дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми начала действовать с 1 октября в рамках национального проекта "Демография" по инициативе губернатора Игоря Рудени.

За этот период подарочные наборы, в которые входит 58 предметов первой необходимости малыша, получили 886 семей. Общая сумма выделенных средств составила более 6,9 млн рублей.

Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС, в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства, а также при регистрации малыша в перинатальном центре и роддомах.

ИСТОЧНИК KP.RU