СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-11T16:39:03+03:00

В Твери начали проводить уникальные операции по восстановлению органов слуха Фото: Евгения ГУСЕВА

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На сегодняшний день в Твери, на базе детской городской больницы №1, проведено две операции по шунтированию барабанной перепонки (тимпаностомии). Это стало возможным за счёт участия Верхневолжья в национальном проекте "Здравоохранение".

Как отметил губернатор Игорь Руденя, с помощью системной модернизации инфраструктуры медучреждений в ближайшие годы планируется обеспечить жителей Тверской области максимально полным спектром качественных медицинских услуг и высокотехнологичной помощью.

Ранее для проведения тимпаностомии пациентов отправляли в Москву. На сегодняшний день она успешно выполняется в оториноларингологическом отделении детской городской больницы №1 в условиях общей анестезии. Оперирует пациентов врач-оториноларинголог Сергей Косарев.

Записаться на операцию можно по телефону: (4822) 34-25-73. При госпитализации необходимо заключение врача-оториноларинголога о необходимости в данной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU