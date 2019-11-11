В Твери начали проводить уникальные операции по восстановлению органов слуха
На сегодняшний день в Твери, на базе детской городской больницы №1, проведено две операции по шунтированию барабанной перепонки (тимпаностомии). Это стало возможным за счёт участия Верхневолжья в национальном проекте "Здравоохранение".
Как отметил губернатор Игорь Руденя, с помощью системной модернизации инфраструктуры медучреждений в ближайшие годы планируется обеспечить жителей Тверской области максимально полным спектром качественных медицинских услуг и высокотехнологичной помощью.
Ранее для проведения тимпаностомии пациентов отправляли в Москву. На сегодняшний день она успешно выполняется в оториноларингологическом отделении детской городской больницы №1 в условиях общей анестезии. Оперирует пациентов врач-оториноларинголог Сергей Косарев.
Записаться на операцию можно по телефону: (4822) 34-25-73. При госпитализации необходимо заключение врача-оториноларинголога о необходимости в данной операции.
ИСТОЧНИК KP.RU