2019-11-08T16:49:23+03:00
Происшествия

Почтальоны, пострадавшие в ДТП в Твери, находятся в удовлетворительном состоянии

Трое остаются в больнице, одной женщине предстоит операция
Ирина ТАРАСОВА
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В ДТП столкнулись автомобиль "Форд" и автомобиль "УАЗ", принадлежащий АО "Почта России". Фото: ТИАВ ДТП столкнулись автомобиль "Форд" и автомобиль "УАЗ", принадлежащий АО "Почта России". Фото: ТИА
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ДТП под Мигаловским мостом 6 ноября в Твери, в результате которого пострадали семь почтовых работников, вызвало резонанс среди жителей области. Многие неравнодушные горожане интересуются состоянием здоровья пострадавших сотрудников почты.

- На сегодняшний день все почтовые работники, пострадавшие в том ДТП, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо из них отпущены домой и находятся на больничном. Трое почтальонов остаются в больнице с травмами средней тяжести. Одной из пострадавших в ближайшие дни предстоит операция, - комментируют в УФПС Тверской области.

И тут же уточняют: "Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов почтового оператора, доставка всех социальных выплат и корреспонденции была осуществлена своевременно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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