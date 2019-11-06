2019-11-06T13:06:48+03:00
Происшествия

В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек

У троих - серьезные травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП под Мигаловской эстакадой пострадали семь человек Фото: ТИАВ ДТП под Мигаловской эстакадой пострадали семь человек Фото: ТИА
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Утром, 6 ноября, в районе дома №46 по пр-ту 50 лет Октября, в Твери столкнулись автомобиль "Форд" и автомобиль "УАЗ", принадлежащий АО "Почта России".

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По данным региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали семь человек.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в медучреждения.

По предварительной информации и свидетельствам очевидцев, водитель почтовой машины в происшествии не виноват.

- Перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование. Автомобиль также находился в исправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УФПС Тверской области.

В ведомстве заверили, что инцидент не отразится на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Для оперативной доставки отправлений на маршрут выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления перегружены и будут доставлены адресатам в срок.

ДТП под Мигаловской эстакадой в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП под Мигаловской эстакадой в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП под Мигаловской эстакадой в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП под Мигаловской эстакадой в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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