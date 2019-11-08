Гендиректор предприятия в Тверской области обвиняется в уклонении от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-08T14:10:56+03:00

Гендиректор предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов Фото: Анастасия Осипова

Руководитель не доплатил в казну 25 миллионов рублей

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Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Следствием установлено, что в период с 15 августа 2017 года по 17 января 2018 года обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» в размере свыше 25 миллионов рублей.

Часть недоимки в сумме свыше 18 миллионов рублей обвиняемый погасил в ходе предварительного расследования уголовного дела.

- в рамках расследования уголовного дела следователями изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд Тверской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU