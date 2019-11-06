2019-11-06T10:27:43+03:00
Общество

По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе

Объект законсервировали и поставили ограждение
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ограничен доступ в заброшенное кафе Фото: архив "КП"В Тверской области ограничен доступ в заброшенное кафе Фото: архив "КП"
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Проверку использования земельного участка на территории городского сада в Лихославле провела прокуратура Лихославльского района.

Установлено, что на указанной территории имеется объект незавершенного строительства "Клуб для отдыха с кофейней" площадью 1148 квадратных метров. Здание находится в запущенном состоянии и частично разрушено.

Возможность свободного проникновения в здание создает угрозу безопасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Прокурор направил исковое заявление в суд с требованием возложить на собственника обязанность произвести консервацию объекта незавершенного строительства, а также установить ограждение. Заявление рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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