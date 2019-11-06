По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
Проверку использования земельного участка на территории городского сада в Лихославле провела прокуратура Лихославльского района.
Установлено, что на указанной территории имеется объект незавершенного строительства "Клуб для отдыха с кофейней" площадью 1148 квадратных метров. Здание находится в запущенном состоянии и частично разрушено.
Возможность свободного проникновения в здание создает угрозу безопасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
Прокурор направил исковое заявление в суд с требованием возложить на собственника обязанность произвести консервацию объекта незавершенного строительства, а также установить ограждение. Заявление рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
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