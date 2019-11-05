Десять тысяч сельских пенсионеров получают повышенную пенсию в Тверской области

5 Нояб. 21:40 2019-11-05T21:40:41+03:00

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Повышенную выплату к пенсии получают 10728 сельских жителей в Тверской области, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Напомним, неработающим пенсионерам, которые трудились 30 лет в сельском хозяйстве и живут на селе, с этого года установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Размер прибавки сейчас составляет 1333 рубля 55 копеек, а у получателей пенсии по инвалидности (III группа) повышение составляет 667 рублей в месяц.

- Если для назначения доплаты в выплатном деле нет необходимых документов, пенсионер вправе их представить. Перерасчёт фиксированной выплаты будет произведён с 1 января 2019 года, - сообщает пресс-служба ведомства.

Документы надо успеть принести в отделение ПФР до 31 декабря 2019 года. В случае опоздания выплата будет пересчитана с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU