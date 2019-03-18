Вдова Юрия Любимова оценила в Твери спектакль «Адам и Ева. Жизнь после Рая»

Год театра в Твери продолжает удивлять не только премьерами, но и гостями, которых можно увидеть в нашем городе. Не так давно на премьере спектакля "ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК" в Тверском театре драмы побывала один из лучших современных драматургов России Саша Денисова. И вот снова интересная встреча.

15 марта на заключительном показе танцевально-поэтического спектакля двукратных чемпионов мира по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой «Адам и Ева. Жизнь после Рая», того самого, чью афишу сняли по надуманным причинам, побывала Каталин Любимова, вдова основателя и художественного руководителя Театра на Таганке, известного театрального режиссера Юрия Любимова, а также президент Фонда развития театрального искусства Ю.П. Любимова, который она возглавила после смерти супруга.

В настоящее время фонд отсматривает интересные постановки с целью их дальнейшего показа на московских площадках.

Надо ли говорить, что и в этот раз танцоров долго не отпускали со сцены, хотя спектакль показывают в Твери уже четвертый раз. Однако для тех, кто еще ни разу не видел, опишу постановку в нескольких словах: это очень смело, особенно с историей любви Ромео и Джульетты, это очень страстно, особенно история любви Кармен и это необыкновенно красиво - и это касается всего спектакля в целом.

Адам и ЕваФото: Ирина ТАРАСОВА

Как выяснилось, Каталин Любимова была и раньше знакома с Арсеном и Оксаной, когда пара принимала участие в программе "Холмы", посвященной 100-летию Юрия Любимова, которая с большим успехом прошла осенью 2017 года в Москве. Часть из этого действа вошла в итоговый спектакль "Адам и Ева..."

- Это была чудесная продукция, и я рада что на базе "Холмов" появилось это шоу, - отметила почетная гостья.

После спектакля нам удалось побеседовать с Каталин Любимовой. Женственная, элегантная и интеллигентная, она произвела удивительное впечатление.

- Юрий Петрович Любимов не раз в интервью, оценивая работу актеров, говорил, что многие из них работают не в полную силу. Как вы думаете, Арсен и Оксана выкладываются полностью? - спросили мы Каталин.

- Безусловно, да! Кстати, Юрий Петрович нередко говорил и такую фразу, что больше уважает танцоров, потому что они действительно отдаются полностью, а драматические актеры позволяют себе часто просто что-то промямлить и удалиться. Очень много стало халтуры, и это очень грустно. Все сейчас гонятся на деньгами, а потому бегут везде сниматься. И, видимо, не хватает сил и энергии. А в танцев невозможно не выложиться. И чувствительный зритель, воспитанный на высоком уровне актерской игры, конечно, видит работу. И сегодня видел тоже. Это прекрасная идея, бриллиантно оформленная и исполненная. Мы буквально наслаждаемся телом, движением в пространстве. И когда в финале появляется ребенок, мы все окончательно таем.

После спектакляФото: Ирина ТАРАСОВА

- В спектакле представлено несколько любовных историй. Какая из них вам ближе?

- Моему сердцу ближе всего наши отношения с мужем. Мы прожили почти 40 лет. И последние 20 лет были особенно тяжелые, особенно после нашего возвращения из вынужденной эмиграции, когда в оживление театра пришлось вложить много и сил, и нервов.Но это того стоило.

- Сегодня довольно много разводов. Чтобы вы пожелали молодежи сегодня?

- Чтобы в отношениях было больше терпения друг к другу и милосердия. Старайтесь не ставить впереди свое эго. Совместная жизнь, которая держится десятилетиями, это всегда компромисс.

- В интервью вы не раз признавались, что дали обещание мужу продолжать его дело. Трудно ли держать обещание?

- Трудно. Трудно собирать деньги на издание книг, на вечера памяти. Сегодня все меньше щедрых людей, и многие из них неохотно дают деньги на искусство.

- Как вы думаете, что ждет театры в Год театра?

- Безусловно будут и хорошие спектакли, но будут и насыщенные новшествами и пошлостью. Хотелось бы, чтобы второго было меньше. Замечательно, что еще есть хорошие актеры. И режиссеры тоже.

После беседы Каталин Любимова подарила Тверскому театру драмы уникальные книги, посвященные творчеству и судьбе Юрия Петровича Любимова.

КСТАТИ

Завершилась встреча еще одним решением. Танцевальному дуэту и директору Театра драмы удалось договориться о еще одном показе спектакля "Адам и Ева...". Пройдет он в середине мая. И на этот раз точно будет заключительным. Так что, если вы еще его не видели, есть шанс успеть.

Заключительный спектакль "Адам и Ева..." пройдет в Театре драмы в середине маяФото: Ирина ТАРАСОВА

Начало спектакля.Фото: Ирина ТАРАСОВА

И тут появляется ОнаФото: Ирина ТАРАСОВА

Адам и ЕваФото: Ирина ТАРАСОВА

Адам и ЕваФото: Ирина ТАРАСОВА

Современные Ромео и ДжульеттаФото: Ирина ТАРАСОВА

Страсть Кармен и ХосеФото: Ирина ТАРАСОВА

Страсть Кармен и ХосеФото: Ирина ТАРАСОВА

Любовь вне рамок и границФото: Ирина ТАРАСОВА

Финал спектакляФото: Ирина ТАРАСОВА

Красота в каждом движении и жестеФото: Ирина ТАРАСОВА

Оксана ВасильеваФото: Ирина ТАРАСОВА

На поклонеФото: Ирина ТАРАСОВА

Цветы самому маленькому актеруФото: Ирина ТАРАСОВА

На поклонеФото: Ирина ТАРАСОВА

Каталин ЛюбимоваФото: Ирина ТАРАСОВА

Каталин Любимова подарила коллективу Театра драмы книги о творчестве и жизни своего супругаФото: Ирина ТАРАСОВА

Каталин знакома с Арсеном еще со времен ГИТИСаФото: Ирина ТАРАСОВА