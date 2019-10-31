2019-10-31T17:27:53+03:00
Общество

Детям из малообеспеченных семей Твери раздадут сладкие подарки к Новому году

Планируется закупить 1 964 подарков
Виктория ТУШКОВА
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Конфеты будут упакованы в картонные коробки, оформленные в новогодней тематике.Конфеты будут упакованы в картонные коробки, оформленные в новогодней тематике.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Для детей из малообеспеченных семей Твери к Новому году будут закуплены сладкие подарки. Деньги на это выделит городская казна по программе «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы.

Максимальная цена контракта на поставку подарков составляла 589 828,48 рублей. Победитель аукциона предложил цену в 495 455,98 рублей.

Планируется закупить 1 964 подарков. Каждый должен весить не менее 1 килограмма 100 граммов. В подарках будут: плиточный шоколад, шоколадные монетки, батончики, мармелад, драже, шоколадные фигурки, различные виды глазурированных шоколадом конфет, ириски и другие сладости.

Конфеты будут упакованы в картонные коробки, оформленные в новогодней тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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