В Тверской области председатель ТСЖ сам себе платил зарплату за счет собственников жилья
Инцидент произошел во Ржеве. Председатель ТСЖ одного из многоквартирных домов, не имея на руках решения общего собрания товарищества об определении ему суммы ежемесячного вознаграждения, незаконно назначил себе соответствующую выплату в размере 15 000 рублей ежемесячно.
За время своей работы мужчина присвоил более 240 тысяч рублей.
Кроме того, имея право подписи бухгалтерских документов и используя служебное положение, обвиняемый снял с расчетного счета 110 тысяч рублей.
Свою вину мужчина не признал.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Также судебным решением постановлено взыскать с подсудимого причиненный ТСЖ материальный ущерб, превышающий 360 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU