2019-10-31T15:30:37+03:00
Общество

В Тверской области председатель ТСЖ сам себе платил зарплату за счет собственников жилья

За время работы мужчина присвоил 240 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Председатель ТСЖ в Тверской области присвоил деньги собственников многоквартирного домаПредседатель ТСЖ в Тверской области присвоил деньги собственников многоквартирного домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел во Ржеве. Председатель ТСЖ одного из многоквартирных домов, не имея на руках решения общего собрания товарищества об определении ему суммы ежемесячного вознаграждения, незаконно назначил себе соответствующую выплату в размере 15 000 рублей ежемесячно.

За время своей работы мужчина присвоил более 240 тысяч рублей.

Кроме того, имея право подписи бухгалтерских документов и используя служебное положение, обвиняемый снял с расчетного счета 110 тысяч рублей.

Свою вину мужчина не признал.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Также судебным решением постановлено взыскать с подсудимого причиненный ТСЖ материальный ущерб, превышающий 360 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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