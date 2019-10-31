Музей "Ставка Сталина" в Тверской области приглашает на "Ночь искусств"

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-31T12:16:26+03:00

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3 ноября в Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина", в деревне Хорошево, состоится акция "Ночь искусств".

- В этом году мы в третий раз участвуем во всероссийской акции "Ночь искусств", - рассказала заведующая Ржевским филиалом Марина Копаева.

Всех собравшихся ждет интересная культурная программа. Для них выступит ансамбль "Экспромт". Во время часового концерта прозвучат любимые мелодии из советских фильмов. Завершится музыкальный вечер бесплатной экскурсией по музею.

Посетители смогут увидеть расширенную экспозицию – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.

А о том, как "Ночь искусств" будет проходить в Твери, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU