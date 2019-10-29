"Ночь искусств" в Твери: волшебные сказки, неземная Фрида Кало и чаепитие по-купечески

3 ноября Тверь присоединится к ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». На площадках музеев и театров пройдут интересные мероприятия. На многие - вход свободный. Отметим, что скучать не придется.

Тверской театр юного зрителя

Состоится видеопоказ легендарного спектакля Тверского ТЮЗа «Русалочка» в постановке Ларисы Олеговны Леляновой. Спектакль будут транслировать для зрителей на большом экране.

Напомним, леляновский период для Калининского ТЮЗа можно назвать одним из самых ярких. Практически все постановки становились важными событиями в театральной жизни города. «Русалочка» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена входит в плеяду этих замечательных спектаклей. О спектакле, который и сегодня называют культовым, до сих пор вспоминают жители города.

- Спектакль сочетает в себе великолепные актёрские работы, оригинальную сценографию и потрясающую музыку! - отмечают в ТЮЗе.

Начало в 22:00. Билеты - в продаже.

ТЮЗ покажет "Русалочку" Ларисы Леляновой. Фото: из архива ТЮЗ

Театр кукол

На сцене состоится вечерний показ волшебного спектакля «Тайна старого фонаря». Театр кукол приглашает своих зрителей окунуться в атмосферу волшебства, чудес и доброй сказки!

После спектакля художественный руководитель театра Наталья Мажуга и творческий коллектив, участвующий в постановке, приоткроют юным зрителям тайну своего волшебства: расскажут, как на сцене театра рождается сказка, раскроют некоторые секреты мастерства управления театральной куклой и ответят на все интересующие зрителей вопросы!

Стать участником акции «Ночь искусств» в Тверском государственном театре кукол очень просто - достаточно приобрести билет на спектакль.

3 ноября в 17:00. Категория зрителей 6+.

После спектакля артисты театра приоткроют зрителям тайну своего волшебства. Фото: из архива Театра кукол

Тверской городской музейно-выставочный центр

Гости музейно-выставочного центра смогут ощутить на себе атмосферу творчества, мастерства и, конечно же, искусства, посетить выставки, принять участие в творческих мастер-классах, послушать увлекательную лекцию, на экскурсии познакомиться с тверскими художниками и многое другое.

15:00 - 22:00 - Бесплатный вход на выставки «Страсти по октябрю», Владимир Анисимов (графика), и «Юбилею посвящается», к 80-летию Тверского союза художников (художественная выставка).

15:00 - Интерактивная программа «Мир театра»: лекция о театре и мастер-класс «Театральная маска». Участие бесплатное.

16:30 - Показ мультипликационного сборника сказок народов России для детей, посвященный Дню народного единства. Участие бесплатное.

16:30 - Обзорная экскурсия по выставкам «Страсти по октябрю», «Юбилею посвящается». Участие бесплатное.

17:30 - 19:00 - Мастер-класс «Кофейная живопись «Coffe-art». Участие бесплатное.

18:00 и 21:00 - Экскурсия по выставке «Фрида Кало». Участие бесплатное. Вход на выставку платный.

19:30 - Лекция «Театр в жизни каждого из нас». Ведущий лекции - преподаватель театра-студии «Зеркало» Александр Рамзин. Участие бесплатное.

В Музее тверского быта

Гостей здесь ждут с 13 до 20.00. В этот вечер посетителей ждут увлекательные экскурсии и мастер-классы.

15:00 – Мастер-класс в технике талаш (100 руб./чел., от 6 лет)

15:00 – Экскурсия «В гостях у тверских купцов» (бесплатно, от 10 лет)

15:00 – Экскурсия по реставрационным мастерским (бесплатно, от 10 лет)

15:15 – Мастер-класс по точечной росписи «Осенние листья» (150 руб./чел., от 6 лет)

16:00 – Экскурсия с чаепитием «Чайник и его начальник» (150 руб./чел., от 5 лет)

16:00 – Экскурсия «Купечества добрый след» (бесплатно, от 10 лет)

16:00 – Экскурсия по реставрационным мастерским (бесплатно, от 10 лет)

16:15 – Интерактивная программа «Жил-был зонтик» (бесплатно, от 6 лет)

17:00 – Роспись по воде в технике «Эбру» (150 руб./чел., от 5 лет)

17:00 – Экскурсия «Эта изменчивая мода…» (бесплатно, от 10 лет)

17:00 – Экскурсия по реставрационным мастерским (бесплатно, от 10 лет)

17:15 – Мастер-класс по точечной росписи «Осенние листья» (150 руб./чел., от 6 лет)

18:00 – Экскурсия с чаепитием «Чайник и его начальник» (150 руб./чел., от 5 лет)

18:00 – Экскурсия «В гостях у тверских купцов» (бесплатно, от 10 лет)

18:00 – Экскурсия по реставрационным мастерским (бесплатно, от 10 лет)

18:15 – Мастер-класс «Картина из шерсти» (200 руб./чел., от 6 лет)

19:00 – Дегустация тверского пряника с экскурсией (180 руб./чел., от 5 лет)

19:00 – Экскурсия «Купечества добрый след» (бесплатно, от 10 лет)

19:15 – Мастер-класс «Цветы из конфет» (100 руб./чел., от 6 лет).

ул. Горького, д. 19/4.

Вход музей свободный!

Телефон для записи: 8 (4822) 52-84-04.