2019-10-30T23:44:09+03:00
Звезды

Показ уникального спектакля "Тайм-аут" вновь пройдет в Тверском театре юного зрителя

Помимо артистов ТЮЗа в нем задействованы знаменитые московские актёры
Ирина ТАРАСОВА
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Проект объединил Тверь и Москву (слева направо): актриса тверского ТЮЗа Галина Сергеева, продюсер Ольга Галактионова, актриса Наталья Щукина, режиссер Владимир Скворцов, актриса Татьяна Лютаев, актер Анатолий Кот. Фото: Артём Саватеев, предоставлено ТЮЗПроект объединил Тверь и Москву (слева направо): актриса тверского ТЮЗа Галина Сергеева, продюсер Ольга Галактионова, актриса Наталья Щукина, режиссер Владимир Скворцов, актриса Татьяна Лютаев, актер Анатолий Кот. Фото: Артём Саватеев, предоставлено ТЮЗ
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30 ноября в Тверском театре юного зрителя вновь состоится показ уникального спектакля "Тайм-аут".

Уникального, потому что в постановке Заслуженного артиста России Владимира Скворцова сыграли не только артисты ТЮЗа, но знаменитые московские актёры.

Напомним, премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной состоялась в апреле этого года в рамках фестиваля "Играем вместе".

- У вас снова есть уникальный шанс увидеть этот спектакль. В последний день осени на сцену Тверского ТЮЗа вновь выйдут Анатолий Кот и Заслуженные артисты России Наталья Щукина и Татьяна Лютаева! Приходите к нам в гости и наслаждайтесь! - приглашают в ТЮЗе.

(16+)

Начало в 17:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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