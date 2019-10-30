Показ уникального спектакля "Тайм-аут" вновь пройдет в Тверском театре юного зрителя
30 ноября в Тверском театре юного зрителя вновь состоится показ уникального спектакля "Тайм-аут".
Уникального, потому что в постановке Заслуженного артиста России Владимира Скворцова сыграли не только артисты ТЮЗа, но знаменитые московские актёры.
Напомним, премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной состоялась в апреле этого года в рамках фестиваля "Играем вместе".
- У вас снова есть уникальный шанс увидеть этот спектакль. В последний день осени на сцену Тверского ТЮЗа вновь выйдут Анатолий Кот и Заслуженные артисты России Наталья Щукина и Татьяна Лютаева! Приходите к нам в гости и наслаждайтесь! - приглашают в ТЮЗе.
(16+)
Начало в 17:00
ИСТОЧНИК KP.RU