Показ уникального спектакля "Тайм-аут" вновь пройдет в Тверском театре юного зрителя

30 Окт. 23:40 2019-10-30T23:44:09+03:00

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30 ноября в Тверском театре юного зрителя вновь состоится показ уникального спектакля "Тайм-аут".

Уникального, потому что в постановке Заслуженного артиста России Владимира Скворцова сыграли не только артисты ТЮЗа, но знаменитые московские актёры.

Напомним, премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной состоялась в апреле этого года в рамках фестиваля "Играем вместе".

- У вас снова есть уникальный шанс увидеть этот спектакль. В последний день осени на сцену Тверского ТЮЗа вновь выйдут Анатолий Кот и Заслуженные артисты России Наталья Щукина и Татьяна Лютаева! Приходите к нам в гости и наслаждайтесь! - приглашают в ТЮЗе.

(16+)

Начало в 17:00

ИСТОЧНИК KP.RU