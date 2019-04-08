Заслуженная артистка России Наталья Щукина: Всё в этой жизни только о любви!

В ближайшие дни, с 12 по 14 апреля, Тверь станет центром масштабного культурного события – фестиваля «Играем вместе», яркой частью которого будет спектакль-эксперимент «Тайм-аут» московского режиссера Владимира Скворцова. Эксперимент, потому что на одной сцене вместе с тверскими актерами будут играть и московские звезды: заслуженные артистки России Наталья Щукина, Татьяна Лютаева и актер Анатолий Кот.

В настоящее время подготовка вступила в решающую стадию, репетиции проходят на сцене Тверского ТЮЗа, а значит, до премьеры осталось всего ничего. И надо сказать, нам несказанно повезло. Узнать подробности новой постановки мне удалось от исполнительницы главной роли прекрасной Натальи Щукиной.

Всех секретов актриса не раскрыла, но и то, чем поделилась, было крайне интересно.

– Как сложилось, что вы будете играть в спектакле «Тайм-аут»?

– Продюсер проекта Ольга Галактионова, которая уже давно занимается поисками новых форм сотрудничества, моя подруга и кроме того сама актриса. Ольга мне позвонила, и в один голос с режиссером они сказали мне по поводу этой роли: «Это ты». С Владимиром Скворцовым мы вместе снимались в кино, поэтому периода адаптации у нас практически не было. Хотя как режиссер и актриса мы работаем впервые. Насколько это будет удачный опыт – покажет время.

– Почему вас заинтересовал этот проект?

– Во-первых, мне интересно поработать с современной драматургией. Во-вторых, привлек непривычный формат. Это эксперимент, но я даже не раздумывала. Я хотела поработать с артистами Твери. Пока мне все нравится.

– Насколько часто известные артисты принимают участие в спектаклях региональных театров?

– Я знаю, что это стали делать не так давно. Это новый шаг, и он привлекает зрителей. Я уверена, что такие мероприятия должны притянуть в региональный театр какого-то другого зрителя.

Проект объединил Тверь и Москву (слева направо): актриса тверского ТЮЗа Галина Сергеева, продюсер Ольга Галактионова, актриса Наталья Щукина, режиссер Владимир Скворцов, актриса Татьяна Лютаев, актер Анатолий Кот. Фото: Артём Саватеев

– На ваш взгляд, о чём этот новый спектакль?

– Пьеса современная. Если говорить о бытовой части сюжета, то пьеса о совершенно простой женщине, у которой совершенно непростая профессия. Она соцработник. Когда мы стали выяснять, чем же занимаются люди этой профессии, выяснилось, что это очень тяжелая работа. Для меня было важно, кто эти люди, чем они живут, почему они идут в эту сферу. Если говорить более масштабно, то спектакль про мое поколение – тех, кому сейчас 40+. Сегодня мы уже начинаем давать оценку этому поколению и понимаем, что, с одной стороны, оно цинично, а с другой – безумно романтично.

– Как вы думаете, наше с вами поколение можно назвать счастливым?

– Смотря с какой стороны на это посмотреть. На долю нашего поколения не выпало чего-то совсем уж сверхъестественно страшного. Родились и были воспитаны при Советском Союзе. А потом с перестройкой так и не перешли в новое время, остались где-то в 90-х. Поэтому мы как бы застывшее поколение. И в этом наша проблема.

– Расскажите о вашем персонаже.

– Моя героиня живет в придуманном мире, любит придуманного мужчину – некоего певца, с которым переписывается в соцсетях. Она думает, что это и есть настоящие чувства. Но как только понимает, что этот мужчина даже понятия о ней не имеет, тут же находит другого мужчину. Это женщина, которая не умеет жить в реальном мире. И все, что происходит с ней, – исключительно её воображение.

– То есть это спектакль о любви?

– Всё в нашей жизни о любви... Какое бы мы ни взяли произведение, что бы мы ни говорили, всё именно о любви. О любви и нелюбви – я бы так сказала.

– Как вам работается с тверскими актерами?

– Прекрасно. Я очень рада, что мне посчастливилось быть с ними на одной площадке. Они слышат, видят, они очень талантливые. Они абсолютно ничем не искушены – другими работами. Они жадные до работы. Они любознательные и пытливые.

На одной из репетиций в Твери - Анатолий Кот, Наталья Щукина. Фото: Артём Саватеев

– Сейчас идет Год театра. Есть надежда, что в театре, вокруг театра будет лучше?

– Я всегда знаю, что искусство – любое, будь то театр или живопись, всё равно победит.

– В каких проектах вы сейчас задействованы? Что вам интересно как актрисе?

– Сегодня мне интересен человек. Его переживания, его чувства. Я люблю быть лаборантом в этом смысле. И люблю эксперименты.

– В плане творчества вы считаете себя счастливчиком или, наоборот, всего приходилось добиваться упорным трудом?

– Все относительно. Мне определенно везло на режиссеров, на партнеров, на роли. Но безусловно, я сама приложила к этому нечеловеческие усилия. Сказать о своем самом любимом проекте (фильме, спектакле) не смогу… Мое место силы – это всегда мои партнеры. В любой работе я концентрируюсь только на них.

– Свое участие в таких фильмах, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные» вы считаете лучшим периодом в творчестве или всего лишь ступенькой к следующему шагу?

– Нет, не считаю ни ступенькой, ни лучшим периодом. Лучший период – это тот период, в котором я живу сейчас. Я никогда ни о чем не жалела. Я живу здесь и сейчас и стараюсь быть счастливой сегодня, здесь и сейчас.

– Ваш секрет счастья?

– Любовь – вот единственный секрет. Она внутри нас, в сердце, в душе… С одной стороны, всё сложно, а с другой – всё удивительно просто. Я бы сказала так: жизнь не так проста, как она нам кажется, она гораздо проще. Есть мы, есть небольшой отрезок времени, который нам выделен, есть наши близкие, которых мы должны любить и быть с ними рядом. Если нас что-то не устраивает – нужно идти дальше.

– В сериале «Отель «Элеон» вы сыграли красивую, уверенную в себе и несколько эгоистичную даму. В жизни вы похожи на свою героиню?

– (Смеется.) Это вообще не я, и тем интереснее. Все мы в какой-то степени эгоистичны, хотя, кстати, о своей героине в этом сериале я бы так не сказала. Просто у неё должность такая, и это обязывает.

– Какой была работа в этом сериале?

– Я очень благодарна тому, что он вообще возник в моей жизни. Я никогда не работала в таком формате, кстати, очень непростом. Вдвойне сложно, когда ты принимаешь эстафету от уже полюбившегося сериала «Кухня». Изначально понятно, что все будут сравнивать, хотя это и совершенно другая история. Но, признаюсь, эта работа для меня была невероятно интересной.

– Обладая такой внешностью, не было ли у вас желания сыграть императрицу или королеву? Или ваша роль мечты совсем другая?

– Спасибо за комплимент… Но тут я вас разочарую: роли мечты у меня нет. Я люблю играть абсолютно всё. Более того, я совершенно убеждена, что я могу всё. Я никогда не боялась экспериментировать и всегда смело шла на любые предложения. Моё творчество, театр и кино – это то место, где я могу себе позволить практически всё. Есть вещи, которые я не смогу сделать в жизни, зато я смогу их сделать от имени какого-то своего персонажа. Например, я не могу убить человека, а от имени персонажа могу попробовать это сделать. И вместе с тем могу попробовать понять, что движет человеком.

– Неужели вы смогли бы ради роли, например, кардинально похудеть или поправиться?

– Конечно. Например, я мечтаю побриться наголо. Я не могу это сделать в обычной жизни, но если это потребуется для кино, то я это сделаю. От чего бы я точно отказалась?.. Смотря ради чего меня попросят сделать какие-то вещи. Если игра стоит свеч, то, наверное, я готова пойти на очень многое.

– Весна… Не могу не спросить, что нужно делать, чтобы так прекрасно выглядеть, как вы?

– Нужно постараться полюбить себя. Если вы сможете это сделать, то вас полюбят и все вокруг. Это очень трудно, но это единственный путь сохранения себя. Я говорю сейчас не о морщинах, а о сохранении своей души и сердца. Не позволяйте себе злиться, обижаться. Хотя, конечно, для этого нужно прилагать максимум усилий.

– Что бы вы пожелали зрителям спектакля «Тайм-аут»?

– Я бы пожелала всем здоровья, беречь себя. И, конечно, обязательно прийти на спектакль!