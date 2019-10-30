Техника МУП "ЖЭК" вышла на дороги Твери

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-30T15:30:42+03:00

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В ночь на 30 октября в Твери прошёл первый снегопад, появилась угроза образования гололедицы на дорогах, о которой предупреждали синоптики.

Ответственное за обработку улиц МУП "ЖЭК" заблаговременно подготовило технику для противогололёдной обработки улиц и, с началом осадков, комбинированные дорожные машины предприятия вышли на обработку дорог. Городские магистрали обрабатывают соляным раствором – его было использовано более 300 тонн.

- Обработка дорог продолжается в штатном режиме по мере необходимости, - сообщает пресс-служба администрации Твери и призывает автовладельцев проявлять особую осторожность во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU