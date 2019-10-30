В Твери выпал первый снег

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-30T08:57:00+03:00

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Утром, 30 октября, Тверь проснулась укрытая снегом. Первая метель началась ночью и пришла из северных районов, которые накануне завалило снегом.

Вечером, 29 октября, администрация Твери отчиталась, что техника к зиме практически готова. В ежедневном режиме проводится заготовка противогололёдных реагентов, песко-соляной смеси, оборудованы полигоны для вывоза снега.

Региональные дороги также переведены на зимнее содержание.

Автомобилистов предупреждают о возможной гололедице. Особенно внимательно стоит проезжать мосты и путепроводы. Тем, кто еще не переобул летнюю резину, самое время этим заняться. По прогнозам синоптиков, первый снег скорее всего растает. Днем в среду, в регионе обещают дожди, до 0...+2 градусов днем, - 5... -10 ночью, но уже в субботу в Верхневолжье снова обещают снег.

ИСТОЧНИК KP.RU