Суд решил не выпускать из «Лефортово» министра правительства Тверской области Виктора Шафороста

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-15T16:49:45+03:00

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Пресненский районный суд Москвы до 20 сентября продлил арест министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту. Высокопоставленного чиновника задержали в Москве 7 июня текущего года, а после отправили в следственный изолятор «Лефортово».

Напомним, что Шафорост попал в руки оперативников в рамках расследования так называемого «Янтарного дела», главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост.

По версии следствия, в августе 2016 года брат тверского министра и его коллеги-полицейские отправились к одному из московских бизнесменов и провели с ним «разъяснительную беседу». Уходя, прихватили с собой янтарь-сырец на 2 млн рублей, деньги в количестве 500 тысяч рублей и 3000 долларов. Бизнесмен дал им взятку в 1,5 млн рублей. За это денежное вознаграждение полицейские составили акт, в котором написали: «При осмотре фирмы ничего не обнаружено».

Но бизнесмен оказался не из робких. Обратился к силовикам. Было возбуждено уголовное дело.

После этого у бизнесмена неожиданно сгорел автомобиль, а затем заполыхал и следственный отдел СК по Новой Москве, где находились материалы дела. Роль министра Тверской области в этом деле пока не установлена.