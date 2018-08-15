Суд решил не выпускать из «Лефортово» министра правительства Тверской области Виктора Шафороста
Пресненский районный суд Москвы до 20 сентября продлил арест министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту. Высокопоставленного чиновника задержали в Москве 7 июня текущего года, а после отправили в следственный изолятор «Лефортово».
Напомним, что Шафорост попал в руки оперативников в рамках расследования так называемого «Янтарного дела», главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост.
По версии следствия, в августе 2016 года брат тверского министра и его коллеги-полицейские отправились к одному из московских бизнесменов и провели с ним «разъяснительную беседу». Уходя, прихватили с собой янтарь-сырец на 2 млн рублей, деньги в количестве 500 тысяч рублей и 3000 долларов. Бизнесмен дал им взятку в 1,5 млн рублей. За это денежное вознаграждение полицейские составили акт, в котором написали: «При осмотре фирмы ничего не обнаружено».
Но бизнесмен оказался не из робких. Обратился к силовикам. Было возбуждено уголовное дело.
После этого у бизнесмена неожиданно сгорел автомобиль, а затем заполыхал и следственный отдел СК по Новой Москве, где находились материалы дела. Роль министра Тверской области в этом деле пока не установлена.