2019-10-29T10:26:06+03:00
Общество

Тверская область на десятом месте в рейтинге регионов по уровню безработицы

Хуже всего ситуация по безработице в Ингушетии, лучше всего - в Москве
Виктория ТУШКОВА
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Среднее время поиска работы по данным исследователей в Тверской области составляет 6,3 месяца.Среднее время поиска работы по данным исследователей в Тверской области составляет 6,3 месяца.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Численность рабочей силы по всей стране в июне-августе 2019 года составила 75,5 миллиона человек, из них 3,3 миллиона — безработные. Таковы данные Росстата.

Что касается Тверской области, то согласно недавно опубликованной отчётности Тверьстата, по данным на июнь-август 2019 года уровень занятости в регионе составил 61,8%, а уровень безработицы — 3,5%.

Рейтинг регионов страны по уровню безработицы составило агентство «РИА рейтинг». Исследователи поместили Тверскую область (с уровнем безработицы 3,5%) на десятое место в списке из 85 субъектов федерации.

Субъектами с самым низким уровнем безработицы стали Москва (1 место и 1,3%), Санкт Петербург (2 место и 1,4%) и Ямало-Ненецкий АО (3 место и 2,1%).

Хуже всего дела с занятостью населения обстоят в Ингушетии (85 место и 26,2%), Чеченской республике (84 место и 13,4%) и Северной Осетии (83 место и 12,6%).

Среднее время поиска работы по данным исследователей в Тверской области составляет 6,3 месяца. В Москве, кстати, работу ищут дольше — 6,9 месяца. А вот жители Ингушетии, региона-аутайдера, ищут работу в среднем 2,5 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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