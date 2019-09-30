Тверская область в цифрах: Цены растут, рождаемость снижается, продукты дорожают

Главное статистическое ведомство региона - Тверьстат - опубликовало сводные итоги социально-экономического положения Тверской области, сложившегося с января по август 2019 года. В частности, специалисты обнародовали имеющиеся данные по пассажирским перевозкам, уровню цен и зарплат, демографической ситуации, а также промышленному и сельскохозяйственному производству.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ СОКРАЩАЮТСЯ

Регулярные перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования с января по август 2019 года по сравнению с таким же периодом 2018-го сократились на 5%.

Активнее, чем год назад, городской транспорт возил пассажиров только в июне. Но, например, в минувшем августе, по сравнению с августом 2018-го, городской транспорт перевёз на 7% меньше пассажиров, а в июле - на 8% меньше.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОКРАЩАЕТСЯ

На 1 августа 2019 года, по предварительной оценке, численность населения Тверской области составила 1 млн 264 тыс. 900 человек. С начала 2019 года население региона сократилось на 4,7 тыс. человек. Отмечается, что вызвано это сокращение естественной убылью населения, т.е. смертностью.

Число умерших за семь месяцев 2019 года превысило число родившихся в 1,9 раза. Показатели смертности всё-таки снижаются: за январь-июль 2019 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года смертность стала меньше на 6,2%. Однако падает и рождаемость. За указанный период она сократилась на 4,4%.

Самая частая причина смертности в регионе - болезни сердечно-сосудистой системы. На втором месте - онкология, а на третьем - так называемые внешние причины: ДТП, отравления алкоголем, убийства и суициды.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ НЕРАВНОМЕРНО

Данные о заработке населения в рассматриваемой отчётности учтены за первое полугодие, т.е. с января по июль.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тверской области в первом полугодии 2019 года составила 32 321 рубль и по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличилась на 6%. Отметим, в статистике традиционно отражается начисленная зарплата, то есть, чтобы понять, сколько реальных денег получает на руки человек, необходимо отнять 13% налога на доходы физических лиц.

Больше всего выросли зарплаты в строительстве. Они прибавили 11%, а средняя месячная зарплата работника этой сферы в первом полугодии 2019 года составила 34 461 руб. Неплохо прибавили заработки в добыче полезных ископаемых (+9,7% и средняя зарплата в 25 564 руб.) и на обрабатывающих производствах (+9,2% и средняя зарплата - 34 347 руб.).

Менее всего, как ни странно, выросли зарплаты работников финансов и страхования. Они стали выше всего на 1,1%, зато средняя зарплата здесь самая высокая из всех упомянутых в исследовании отраслей - 50 069 руб. Несущественно поднялись заработки специалистов сферы операций с недвижимостью (+1,3% и средний заработок в 25 198 руб.), а также работников информации и связи (+1,7% и средняя зарплата - 40 875 руб.).

В целом существенно выше среднего уровня зарплат зарабатывают финансисты, страховщики и энергетики. Более чем на 50% ниже среднего уровня получают работники образования.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Суммарная задолженность по заработной плате, по данным Тверьстата на 1 сентября 2019 года, составила 109,2 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 сентября 2018 года в 2,8 раза. За месяц, с 1 августа, задолженность работодателей перед своими сотрудниками выросла на 2,6%.

РЫНОК ТРУДА СТАБИЛЕН

По данным на июнь-август 2019 года, уровень занятости в регионе составил 61,8%, а уровень безработицы - 3,5%.

Согласно экономической теории, это неплохие показатели. Уровень занятости - это отношение количества работающих граждан к числу экономически активного населения. Ситуация на рынке труда считается позитивной при уровне занятости в 60-70% и безработице меньше 5%.

По сравнению с таким же периодом прошлого года ситуация осталась стабильной. В июне-августе 2018 года занятость населения была на уровне 61,2%, безработица - на уровне 3,7%.

Отметим также, что ситуация на рынке труда стабильно лучше летом и в начале осени, а с поздней осени и до апреля показатели ухудшаются.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ПЯТЁРКЕ САМЫХ ВЫСОКИХ В ЦФО

Стоимость минимального набора продуктов питания в Тверской области в среднем на конец августа 2019 года составила 4134 рубля в расчёте на 1 человека.

В минимальный набор продуктов питания входит одиннадцать видов различных продуктов: хлеб и макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочные изделия, яйца, масла и отдельная группа, в которую входят чай, соль и специи.

Если составить список регионов России, расположив на первом месте регион с самой высокой стоимостью продуктового набора, а на последнем - регион с самым дешёвым набором продуктов, то Тверская область займёт сороковое место из 85. А среди субъектов ЦФО - пятое из 18.

Среди регионов Центрального федерального округа дороже, чем в Тверской области, продукты стоят только в Москве и Московской области, Смоленской и Тульской областях.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА 11-м МЕСТЕ

Индекс промышленного производства (показатель динамики объёмов производства по отношению к предыдущему периоду) в рассматриваемой статистике рассчитан с января по август 2019 года по отношению к тому же периоду 2018 года.

Вырос он в двух сферах: обрабатывающее производство (на 5,8%) и водоснабжение и утилизация отходов (на 40,4%). Добыча полезных ископаемых, напротив, снизилась на 33,6%, а индекс в сфере энергетики упал на 7%.

В целом же индекс производства товаров и услуг в регионе с января по август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 2,6% и составил 102,6%.

Из восемнадцати субъектов ЦФО индекс производства Тверской области находится на 11-м месте. Наименьший индекс у Ярославской области (98%), наивысший - у Брянской области (114,4%).

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ РОСТ, В ЖИВОТНОВОДСТВЕ СПАД

В сельскохозяйственных организациях региона в январе-августе 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 производство скота и птицы на убой снизилось на 8,3%. Сократилось также производство молока (на 2,8%) и яиц (на 13,4%).

Надои молока на одну корову, напротив, выросли и составили 3647 килограммов (в январе-августе 2018 года - 3455 килограммов). А вот яиц с одной курицы-несушки стали получать меньше - 122 яйца (против 141 яйца в 2018-м).

Общее поголовье скота уменьшилось на 7,7%.

В растениеводстве ситуация оптимистичнее. На 1 сентября 2019 года средний сбор зерновых и зернобобовых культур в Тверской области сложился выше уровня предыдущего года на 15,9%.

Картофеля также накопали на 27,6% больше, чем на 1 сентября 2018 года. Подвёл лишь сбор овощей: по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 30,3%.