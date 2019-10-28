В итоговую версию стратегии развития Твери до 2035 года внесено 2000 поправок
В горадминистрации состоялось итоговое заседание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года. Возглавил заседание глава города Алексей Огоньков.
Напомним, проект стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года должен стать основой для долгосрочного планирования и сформулировать ключевые цели и приоритеты в развитии города.
Проект был размещён в интернете для исследования мнения жителей о нём. Кроме жителей к работе над проектом подключились представители научного сообщества, в числе которых – десять экспертов тверских вузов, - сообщает администрация Твери.
В итоге проект был скорректирован. В итоговой версии учтено около 2000 предложений. Собравшиеся на совещании решили, что документ будет корректироваться ежегодно в случае изменения законодательства или других объективных причин.
Теперь проект стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года будет вынесен на утверждение в Тверскую городскую Думу.
ИСТОЧНИК KP.RU