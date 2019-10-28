В итоговую версию стратегии развития Твери до 2035 года внесено 2000 поправок

СЕГОДНЯ 20:40 2019-10-28T20:40:07+03:00

Теперь проект направят на утверждение в городскую Думу

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В горадминистрации состоялось итоговое заседание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года. Возглавил заседание глава города Алексей Огоньков.

Напомним, проект стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года должен стать основой для долгосрочного планирования и сформулировать ключевые цели и приоритеты в развитии города.

Проект был размещён в интернете для исследования мнения жителей о нём. Кроме жителей к работе над проектом подключились представители научного сообщества, в числе которых – десять экспертов тверских вузов, - сообщает администрация Твери.

В итоге проект был скорректирован. В итоговой версии учтено около 2000 предложений. Собравшиеся на совещании решили, что документ будет корректироваться ежегодно в случае изменения законодательства или других объективных причин.

Теперь проект стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года будет вынесен на утверждение в Тверскую городскую Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU