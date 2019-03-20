"В нашем городе жить не хочется", - эксперт о стратегии социально-экономического развития Твери-2035

Проект стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года, документ, разработанный администрацией города, должен стать основой для долгосрочного планирования, сформулировать ключевые цели и приоритеты в развитии областной столицы.

Над «Стратегией-2035» работала специальная группа: члены Общественных палат Твери и Тверской области, руководители структурных подразделений администрации города, депутаты Тверской городской Думы, представители общественности и бизнес-структур.

Познакомиться со «Стратегией-2015» все желающие могут на сайте tver900.ru. Сделала это и «КП»-Тверь».

Одной из приоритетных задач документа стала цель «Пространство. Реальный капитал-2035». Она подразумевает развитие транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, формирование чистой, безопасной, дружелюбной городской среды.

Цель: "Пространство. Реальный капитал". Фото: Администрация города Твери.

«Целью развития улично-дорожной сети является сбалансированное развитие общественного и индивидуального транспорта, оптимизация маршрутной сети с учётом реальных пассажиропотоков; увеличение количества подвижного состава всех видов транспорта», - заявляет документ. Звучит знакомо. Обследование городского пассажиропотока уже проводилось в конце 2013 года, для этого даже привлекали специалистов научно-исследовательской организации из Санкт-Петербурга. Городскому бюджету исследование обошлось в 4 млн 300 тысяч рублей.

С тех пор в Твери сократилось количество маршрутов муниципального транспорта и количество машин на некоторых из них. Совсем исчезло трамвайное движение. Ясно, что вторую подобную «оптимизацию» транспорт вряд ли выдержит.

Тем временем «Стратегия» предлагает толковые вещи: ввод новых маршрутов общественного транспорта, переход к пересадочной системе, организацию стабильной работы городского транспорта вечером, обновление подвижного состава, закупку электробусов и повышение экологичности транспорта, возвращение трамвайного движения и даже запуск тверского монорельса!

К 2035 году доля общественного транспорта в пассажирских перевозках, согласно планам «Стратегии», должна составить 100%. Хочется надеяться, что под общественным транспортом понимается именно транспорт муниципальный, ведь маршрутки - это тоже общественный транспорт.

Сейчас эти 100% кажутся совершенно фантастическими, учитывая то, что, по подсчётам, которые делала «КП»-Тверь», не менее 90% пассажирских перевозок Твери сегодня отданы на откуп коммерсантам. В статистике «Стратегии-2035», правда, фигурирует несколько иная цифра: доля общественного (муниципального) транспорта в пассажирских перевозках Твери за 2018 года составляла 35%, планы этого года - 40%.

Не ясно и ещё одно: откуда взять необходимые средства на подъём убыточного муниципального транспорта.

Этот же вопрос рождает и предложенное «Стратегией-2035» решение второй глобальной для городского хозяйства проблемы - износа сетей ЖКХ. Документ честно признаёт, что сегодня коммуникации изношены более чем на 80%. За 16 лет планируется снизить износ сетей тепло- и водоснабжения до 20% и 12% соответственно. И вновь вопросы: скольких перекрытий и разрытий дорог потребует практически полное обновление ветхих сетей? Можно ли вообще восстановить нормальное функционирование физически и морально устаревшей системы? Не легче (и не дешевле) ли постепенно перейти на блочно-модульную систему отопления?

Тем паче, что о восстановлении сетей ЖКХ, в чьём бы ведении они ни находились, частном или муниципальном, речь тоже идёт уже далеко не первый год. Как говорил Байрон, лучший пророк для будущего - прошлое.

И главное: где деньги, Зин?

Справедливости ради отметим, что финансовые планы стратегия всё же ставит. Причём из этих планов становится ясно: основная надежда - на частные инвестиции, доля которых в основном капитале в 2035 году должна составить 90%. Всего на реализацию масштабных планов планируют найти 1 триллион 77 млрд рублей (!), 906 млрд из которых - средства частных инвесторов. Насколько реальны эти планы, «КП»-Тверь» поинтересовалась у специалиста:

- Сказать, что в течение шестнадцати лет мы придём к такому светлому будущему, очень тяжело, поскольку надо отталкиваться от реалий жизни, - считает кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и управления ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента Оксана Толкаченко. - Давайте посмотрим: за последние десять лет какая была динамика у нашего города, какие позитивные изменения? Сопоставимы они с тем, что предлагают нам на эту перспективу? Конечно, нет. Говорить, что это спланированные и чётко просчитанные планы, я бы не стала. Это больше похоже на некие ориентиры, к которым нужно стремиться. Что касается финансовой части, то здесь больше вопросов, чем ответов. Надо привлекать инвесторов, в этом власть права. Но как и каких? Особо интересных инвесторам природных ресурсов у нас нет. Тверь привлекательна своим расположением, которое снижает затраты на логистику. И мы можем продолжить предлагать наши территории как площадки для создания предприятий. Тогда у города будут определённые возможности для развития, но, конечно, вряд ли найдётся столько инвесторов, чтобы иметь возможность реализовать планы, озвученные в «Стратегии социально-экономического развития до 2035 года», - ставит точку Оксана Толкаченко.

А планы, даже если исключить транспорт и ЖКХ, впечатляют. Численность населения Твери к 2035 году, по оценке составителей «Стратегии», существенно увеличится и составит 500 тысяч человек. Почему это произойдет, учитывая, что статистика смертности и рождаемости у нас довольно пессимистичная, составители не объясняют. Но, возможно, дело поправит строительство новых школ и детских садов, которых к 2035 году должно стать больше на 13 и 28 соответственно.

Население Твери к 2035 году должно вырасти до 500 тысяч человек. Фото: Администрация города Твери.

Согласно «Стратегии-2035», в областной столице также появятся два новых моста: Западный и Восточный-2, а также долгожданные комплексы Тверь-Экспо и Тверь-Сити, аквапарк в «Южном», вертолётная станция и даже пара крематориев.

Аэропорт в Мигалово переквалифицируется в аэропорт совместного базирования гражданской и военной авиации, о чём периодически говорится уже 25 лет.

Город будут обслуживать интеллектуальные системы освещения, видеонаблюдения и учёта коммунальных ресурсов. Двор Пролетарки обретёт вторую жизнь после реновации, набережные оденутся в мрамор, и весь город покроет пространство единой сети Wi-Fi. Куда там лорду Байрону с его пессимизмом.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Никита МАЛИКОВ, архитектор:

- Кроме людей, понимающих местную специфику, необходимо подключать и тех, кто разбирается в стратегическом планировании. В «Стратегии-2035» есть как завалы в крайнюю фантастику, так и реально хорошие моменты. Все мегапроекты - это фантастика. То, что люди становятся главным капиталом, хорошо. Но понимания того, как сделать их жизнь лучше, нет. Есть несколько устаревшее видение того, как люди хотят жить, что им нужно и как это сделать. Но то, что появилась стратегия, - хороший знак, всё нужно начинать с планирования. В целом это демоверсия документа, и о нём рано судить. Да, помечтали, и давайте вернёмся ближе к реальности, пропишем более чёткие планы. В «Стратегии» обозначено, что люди становятся главным капиталом, но я не вижу ни одного реального шага в этом направлении. Займитесь городской средой, условиями для малого бизнеса. Пока, к сожалению, в нашем городе жить не хочется.

МНЕНИЕ «ЗА»

Алексей ЖОГОЛЕВ, архитектор:

- Это хорошая тема, которая должна задать вектор развития. Сейчас это, конечно, достаточно сырой материал, но задачи ставить нужно. Пусть даже амбициозные. Не дожидаясь милости от природы в виде каких-либо преференций и помощи федерального бюджета, нужно начинать самостоятельно: пусть небольшими шагами, но яркими. Чтобы город приобретал своё значение. Многое зависит и от всего неравнодушного сообщества, которое должно понять, что без нас всех - жителей, бизнес-сообщества - вообще ничего не сделать. Сидеть и критиковать, ничего не делая, - позиция деструктивная. Все амбициозные проекты могут быть реальными. Возможно, не сразу, возможно, выйдет за обозначенный срок. Если какие-то из этих задач смогут войти в генеральный план развития города, разрабатываемый на 30 лет, это будет то, к чему надо стремиться. А будем ставить только локальные, местные задачи - будем только трубы чинить.

ЛЫКО В СТРОКУ

Завершая, просто процитируем великих Ильфа и Петрова, а точнее, маленький фрагмент 37-й главы бессмертных «12 стульев»:

«Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн».