2019-10-24T13:29:35+03:00
Происшествия

Водителю-виновнику смертельного ДТП на Московском шоссе под Тверью грозит пять лет тюрьмы

В отношении мужчины прокуратура утвердила обвинительное заключение
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП Фото: ТИАВодитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП Фото: ТИА
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Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины, который устроил ДТП на Московском шоссе под Тверью.

Напомним, авария произошла 20 июня, на 154-м км трассы М-10, в районе деревни Пасынково. Водитель микроавтобуса "Форд Транзит" перевозил наемных работников в Москву. Находясь в утомленном состоянии, мужчина уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мицубиси".

Водитель легковой иномарки погиб на месте ДТП. Пассажиры "Форда" получили незначительные травмы, водитель не пострадал.

По ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) подсудимому грозит лишение свободы сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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