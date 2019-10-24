Водителю-виновнику смертельного ДТП на Московском шоссе под Тверью грозит пять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-24T13:29:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины, который устроил ДТП на Московском шоссе под Тверью.

Напомним, авария произошла 20 июня, на 154-м км трассы М-10, в районе деревни Пасынково. Водитель микроавтобуса "Форд Транзит" перевозил наемных работников в Москву. Находясь в утомленном состоянии, мужчина уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мицубиси".

Водитель легковой иномарки погиб на месте ДТП. Пассажиры "Форда" получили незначительные травмы, водитель не пострадал.

По ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) подсудимому грозит лишение свободы сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU