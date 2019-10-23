В Твери на улице Тамары Ильиной обнаружилось граффити - портрет Николы Теслы

СЕГОДНЯ 21:00 2019-10-23T21:06:39+03:00

Новое граффити в Твери - Никола Тесла. Фото: Подслушано в Твери: https://vk.com/tvery

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В Твери обнаружилось ещё одно граффити: на улице Тамары Ильиной нарисован стилизованный портрет инженера, физика и изобретателя Николы Теслы. Фото рисунка опубликовано в группе "Подслушано Тверь".

Портрет делает отсыл к одной из самых известных и растиражированных фотографий Теслы, где он изображён в полупрофиль.

Никола Тесла - фигура довольно популярная в современном молодёжном изобразительном творчестве и всевозможных интернет-мемах. Граффити уже успело получить одобрение публики: под публикацией краткие но ёмкие комментарии: "Класс", "Тесла - красавчик", "Супер", "Ваау" и другие.

В комментариях, правда, говорят и о том, что граффити совсем не новое и нарисовано давно.

СПРАВКА "КП"

Никола Тесла (10 июля 1856, Смилян, Австрийская империя, сейчас Хорватия — 7 января 1943, Нью-Йорк, США) - изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского происхождения, учёный, инженер, физик.

Широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции.

Именем изобретателя названа единица измерения плотности магнитного потока (магнитной индукции).

Новое граффити в Твери - Никола Тесла. Фото: Подслушано в Твери: https://vk.com/tvery

ИСТОЧНИК KP.RU