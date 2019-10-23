Мужчину из Твери обвиняют в истязании 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-23T15:13:55+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение 32-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Установлено, что в период с 7 по 12 октября 2019 года мужчина находился в квартире наедине с 12-летним сыном своей сожительницы. В "воспитательных" целях мужчина применил к ребенку жесткие методы, причинив ему физические и психические страдания.

По ходатайству следователя мужчину взяли под стражу.

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU