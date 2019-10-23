2019-10-23T15:13:55+03:00
Происшествия

Мужчину из Твери обвиняют в истязании 12-летнего мальчика

Фигурант находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителю Твери предъявлено обвинение в истязании ребенкаЖителю Твери предъявлено обвинение в истязании ребенкаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение 32-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Установлено, что в период с 7 по 12 октября 2019 года мужчина находился в квартире наедине с 12-летним сыном своей сожительницы. В "воспитательных" целях мужчина применил к ребенку жесткие методы, причинив ему физические и психические страдания.

По ходатайству следователя мужчину взяли под стражу.

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверской театр драмы готовится к премьере по пьесе Островского "Доходное место"
Мобильные бригады тверских врачей в ноябре примут пациентов восьми районов Тверской области
На улицах Твери ищут дезориентированного дедушку
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тверской области
За угон двух автомобилей задержан житель Тверской области
В Тверской области на пожаре погиб мужчина
Смерть Никиты Мельникова и Александра Четверкина из Твери не была криминальной
Жительница Тверской области попалась на сбыте наркотиков
За продажу "левых" сигарет житель Тверской области получил условный срок
Память поэта Андрея Дементьева увековечили в Уфе
«Тверь Водоканал» подвел сети к новому детскому саду на Октябрьском проспекте
В Твери обокрали пьяного мужчину, который спал на улице
Следователи выясняют, почему жители дома в Калязине Тверской области остались без отопления
На улицах Тверской области за выходные поймали больше 50 пьяных водителей
В Тверской области пожарные спасли женщину из горящего дома
Житель Тверской области на восемь лет отправится в колонию за убийство сожительницы
В Тверской области водитель ездил на грузовике по подложному удостоверению
Африканцы извинились за танец у обелиска Победы в Твери
Под Тверью пьяный автомобилист сбил пешехода