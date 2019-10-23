Жительница Тверской области попалась на сбыте наркотиков
Женщине грозит до 15 лет тюрьмы
В Тверской области женщина попалась на сбыте наркотиковФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сотрудниками наркоконтроля МО МВД России "Кимрский" в рамках проверочной закупки задержана 40-летняя жительница города Кимры. Женщину подозревают в сбыте наркотического средства.
В ходе личного досмотра у нее был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик массой 0,28 грамма.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков ей грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU