Память поэта Андрея Дементьева увековечили в Уфе

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-23T14:02:02+03:00

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В Уфе в здании Национального молодежного театра имени Мустая Карима появились мемориальные доски нашему земляку, знаменитому поэту Андрею Дементьеву и народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Мероприятие приурочен к праднованию 100-летия писателя и народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Два года назад Андрей Дементьев и Иосиф Кобзон посетили спектакль Молодежного театра "Радость нашего дома" по случаю 98-летия Мустая Карима. На концерте после спектакля Андрей Дементьев читал стихи, а Иосиф Кобзон исполнил свои лучшие песни.

Напомним, что мемориальная доска Андрею Дементьеву есть и в Твери. В июле 2019 года ее установили в Тверском государственном университете, где поэт провёл студенческие годы и начал писать первые стихи. В августе памятная доска поэту и аллея имени поэта появились в Ессентуках.

Кроме того, в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени учреждена премия для молодых поэтов имени Андрея Дементьева.

ИСТОЧНИК KP.RU