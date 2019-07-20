2019-07-20T15:59:11+03:00
Общество

Поэт Андрей Дементьев всем советовал ехать за невестами в Тверь

Память о Лауреате Государственной премии СССР Андрее Дементьеве увековечена на здании первого вуза, в котором он учился
Виктория ТУШКОВА
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Памятную доску Андрею Дементьеву открыли на здании Тверского госуниверситетаПамятную доску Андрею Дементьеву открыли на здании Тверского госуниверситетаФото: Виктория ТУШКОВА
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В субботу, 20 июля, в Твери открыли памятную доску Андрею Дементьеву. Её разместили на здании ректората Тверского госуниверситета недалеко от входа. Именно в этом вузе, бывшим тогда Калининским пединститутом, учился будущий знаменитый поэт сразу после школы.

На открытии мемориальной доски собрались участники и почётные гости III Всероссийского слёта молодых поэтов «Зелёный листок», проходящего в Твери с 19 по 21 июля, пресса, родные и друзья поэта, простые горожане – любители поэзии и почитатели творчества Андрея Дементьева. Приехали даже федеральные СМИ, в частности, телеканал «Культура».

На церемонию пришли участники III Всероссийского слёта молодых поэтов «Зелёный листок», пресса, родные и друзья поэта Фото: Виктория ТУШКОВА

На церемонию пришли участники III Всероссийского слёта молодых поэтов «Зелёный листок», пресса, родные и друзья поэтаФото: Виктория ТУШКОВА

Доску открывали зампред правительства Тверской области и бывший ректор вуза Андрей Белоцерковский, ректор ТвГУ Людмила Скаковская и художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева, вдова поэта.

Официоза на церемонии было мало, присутствующие делились своими воспоминаниями о поэте, читали его стихи, слушали песни, положенные на его лирику. Одну из них исполнил Народный артист РФ Валерий Баринов, гость церемонии.

Анна Давыдовна Пугач-Дементьева рассказала, что память о юности и начале учёбы в тверском вузе всегда была особенно дорога поэту. Оказалось, Андрей Дементьев не раз делился с супругой воспоминаниями об удалых студенческих годах.

- Здесь рядом было студенческое общежитие и он всегда мне рассказывал, как они лазали по водосточным трубам, - улыбнулась вдова поэта. – Рассказывал, как был очарован красотой тверских девушек. И даже в самые зрелые годы, когда с ним советовались про невест, спрашивали как найти хороших жён сыновьям, он говорил: «Езжайте в Тверь, там самые красивые девчонки!»

Почётные участники церемонии: Анна Пугач-Дементьева, Андрей Белоцерковский и Людмила Скаковская Фото: Виктория ТУШКОВА

Почётные участники церемонии: Анна Пугач-Дементьева, Андрей Белоцерковский и Людмила СкаковскаяФото: Виктория ТУШКОВА

Мемориальную доску Андрею Дементьеву открыли в Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

Мемориальную доску Андрею Дементьеву открыли в ТвериФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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