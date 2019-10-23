В Тверской области водитель ездил на грузовике по подложному удостоверению
Перед судом предстал 41-летний житель Пермской области. Мужчину обвинили в использовании заведомо ложного документа.
Следствием установлено, что виновный был лишен права управления транспортным средством на полтора года. Мужчина, зная, что не сможет управлять грузовым автомобилем, купил в Интернете подложный бланк водительского удостоверения.
С этим "документом" он и был остановлен сотрудником ГИБДД после того, как проехал на запрещающий знак. В ходе проверки данных в базе "ФИС-М ГИБДД" выяснилось, что предъявленное удостоверение осужденному не выдавалось, а мужчина лишен прав.
Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, водитель признан виновным. Ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU