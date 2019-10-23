Под Тверью пьяный автомобилист сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-23T10:07:04+03:00

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Авария произошла поздно вечером, 22 октября, на 1-м км автодороги направление старое Медное-М-10 "Россия" Калининского района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 25-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Рено Логан", сбил 29-летнего пешехода.

Мужчина шел навстречу транспортному потоку по проезжей части. У пострадавшего так же выявлены признаки алкогольного опьянения.

С тяжелыми травмами пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU