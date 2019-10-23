Под Тверью пьяный автомобилист сбил пешехода
Пострадавший получил тяжёлые травмы
Под Тверью сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла поздно вечером, 22 октября, на 1-м км автодороги направление старое Медное-М-10 "Россия" Калининского района Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 25-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Рено Логан", сбил 29-летнего пешехода.
Мужчина шел навстречу транспортному потоку по проезжей части. У пострадавшего так же выявлены признаки алкогольного опьянения.
С тяжелыми травмами пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU