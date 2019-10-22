Актеру Тверского ТЮЗа Андрею Иванову присвоили звание Заслуженного артиста России
23 октября актеру Тверского ТЮЗа Андрею Иванову присвоили звание Заслуженного артиста России. Стоит отметить, что этого события ждали не только его поклонники, но и коллеги-артисты.
Со значимой наградой Андрея Иванова поздравляет весь город:
- Действительно по заслугам!
- Андрей Иванов, ты давно заслужил. Ура!
- Поздравляем! Отличная новость, гордимся!
И таких сообщений спустя час после новости становится все больше.
- Спасибо всем. Очень тронут, - ответил на поздравления Андрей Иванов. И не забыл добавить - Друзья, приходите в театр!
Андрей Иванов - актёр театра, кино и телевидения. Родился 31 мая 1974 года в Калинине. С 1994 года — актёр Тверского ТЮЗа.
Закончил Ярославский государственный театральный институт в 2001 году. С марта по август 2001 года играл в Ярославском академическом театре им. Ф.Волкова.
Подробности в ближайшей статье.
ИСТОЧНИК KP.RU