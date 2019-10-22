2019-10-22T22:32:32+03:00
Звезды

Актеру Тверского ТЮЗа Андрею Иванову присвоили звание Заслуженного артиста России

Со значимой наградой его поздравляет весь город
Ирина ТАРАСОВА
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Со значимой наградой Андрея Иванова поздравляет весь город. Фото: из архива Андрея ИвановаСо значимой наградой Андрея Иванова поздравляет весь город. Фото: из архива Андрея Иванова
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23 октября актеру Тверского ТЮЗа Андрею Иванову присвоили звание Заслуженного артиста России. Стоит отметить, что этого события ждали не только его поклонники, но и коллеги-артисты.

Со значимой наградой Андрея Иванова поздравляет весь город:

- Действительно по заслугам!

- Андрей Иванов, ты давно заслужил. Ура!

- Поздравляем! Отличная новость, гордимся!

И таких сообщений спустя час после новости становится все больше.

- Спасибо всем. Очень тронут, - ответил на поздравления Андрей Иванов. И не забыл добавить - Друзья, приходите в театр!

Андрей Иванов - актёр театра, кино и телевидения. Родился 31 мая 1974 года в Калинине. С 1994 года — актёр Тверского ТЮЗа.

Закончил Ярославский государственный театральный институт в 2001 году. С марта по август 2001 года играл в Ярославском академическом театре им. Ф.Волкова.

Подробности в ближайшей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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