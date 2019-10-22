Липовые сотрудники Пенсионного фонда ходят по домам жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-22T18:00:35+03:00

В ПФР напоминают, что их специалисты таким образом не работают

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В дома к жителям Твери и области вновь зачастили люди, представляющиеся работниками Пенсионного фонда и предлагающие подписать какие-то документы.

В связи с этим отделение ПФР по Тверской области напоминает: сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан только в своих клиентских службах, по домам не ходят, консультаций таким образом не оказывают и никаких документов подписать не просят.

- Если в ваш дом пришел человек и представился работником ПФР, попросите его предъявить служебное удостоверение – оно должно иметь номер, фотографию сотрудника, его фамилию, имя, отчество и должность. Когда вы ознакомитесь с предъявленным удостоверением, скорее всего, выясните, что перед вами представитель негосударственного пенсионного фонда, - советуют специалисты.

Такие организации часто привлекают клиентов, используя мошеннические методы. Помните: предъявив свой паспорт, СНИЛС и предоставив доступ к своему электронному кабинету на Портале государственных услуг, а так же подписав предоставленные агентом документы, вы переведёте свои пенсионные накопления в этот негосударственный фонд.

Что касается достоверной информации о выборе страховщика для своей пенсии, её можно получить в любом отделении ПФР, а также на сайте Пенсионного фонда. Консультироваться можно и по телефону горячей линии: 8 (4822) 77-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU