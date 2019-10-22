Жители Тверской области напишут этнографический диктант

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-22T10:11:19+03:00

Акция пройдет во всех регионах России и за рубежом 1 ноября

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Просветительская акция "Большой этнографический диктант", приуроченная к Дню народного единства, состоится 1 ноября. Принять участие в ней и оценить уровень своей этнографической грамотности могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от возраста.

Диктант включает в себя 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание у участников будет 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

В Тверской области диктант будут проводить на 35 площадках. Начало в 11:15. Желающие могут написать диктант онлайн на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Тестирование будет организовано с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты - 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU