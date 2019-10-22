2019-10-22T09:06:05+03:00
Общество

Ролик Тверской области о "Государевой дороге" оценили на Международном кинофестивале

Видео победило в номинации "Лучший рекламный фильм города"
Ольга ТРОФИМОВА
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Видеооткрытка о Твери победила на Международном туристическом кинофестивале Фото: vk.com/Арсен Агамалян (скрин видео)Видеооткрытка о Твери победила на Международном туристическом кинофестивале Фото: vk.com/Арсен Агамалян (скрин видео)
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Видеоролик о Твери "Государева дорога" стал победителем XIV Международного туристического кинофестиваля "FilmAt", который проходил в Варшаве, в номинации "Лучший рекламный фильм города". В конкурсе принимали участие 50 стран.

Ролик снят в поддержку маршрута "Государева дорога" Министерством туризма Тверской области с участием двукратных чемпионов по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой. Видеооткрытка уже неоднократно становилась победителем престижных конкурсов в сфере туристического кино - "Диво России", "Диво Евразии", "Привет, Россия – Родина моя!".

- Поздравляю всех тверичан с этим прекрасным результатом, теперь про Тверь знают ещё больше народу, - написал на своей странице в соцсети Арсен Агамалян.

Ролик выиграл в номинации "Лучший рекламный фильм города" Фото: vk.com/Арсен Агамалян

Ролик выиграл в номинации "Лучший рекламный фильм города" Фото: vk.com/Арсен Агамалян

Отметим, что проект "Государева дорога" - межрегиональный. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по его развитию.

- Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря "Государевой дороге" мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Предполагается, что "Государева дорога" станет аналогом созданного в советские годы "Золотого кольца" и познакомит туристов с основными достопримечательностями регионов-участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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