Верхневолжье вместе с соседями будет развивать «Государеву дорогу»

6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одним из центральных событий в рамках работы форума для делегации Верхневолжья стало подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога».

Этот туристический маршрут, проходящий по территории Верхневолжья и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области. Концепция его была разработана правительством Тверской области в 2018 году.

По мнению главы региона Игоря Рудени, этот маршрут способен заинтересовать как отечественных, так и иностранных туристов. Предполагается, что этот проект станет аналогом созданного в советские годы «Золотого кольца». Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек. Почётным гостем церемонии подписания документа стала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

- Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину, - отметил Игорь Руденя.

- Сегодняшнее соглашение сделает удобными маршруты показа между Москвой и Санкт-Петербургом. Это грандиозный проект, который откроет Россию её жителям, - подчеркнула побывавшая на мероприятии заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Как поясняют в правительстве Тверской области, соглашением предусмотрено формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами.

Справка «КП»:

«Государева дорога» - тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву – был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Первый в истории России путеводитель был написан по государеву тракту тверским уроженцем И.Ф. Глушковым.

«Государеву дорогу» по значимости ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай. Это первая дорога в стране с твердым покрытием и множеством мостов через реки.Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе М-10 через территории четырех областей: Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской.