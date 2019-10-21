2019-10-21T15:58:22+03:00
Общество

В Тверской области гриппом никто не болеет

Но более 7000 человек страдают от ОРВИ
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области более 7000 человек страдают от ОРВИВ Тверской области более 7000 человек страдают от ОРВИФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным ведомства, на 42 календарной неделе случаев заболевания гриппом не зарегистрировано, но более 7000 человек находятся на лечении с диагнозом ОРВИ. Данный показатель ниже недельного расчетного эпидемического порога более, чем на 14 %.

Эпидемический порог заболеваемости не превышен по всем возрастным категориям.

Чтобы защититься от болезни, более 257 тыс. человек, в том числе 68 тысяч детей, уже сделали прививку. Вакцинация населения продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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